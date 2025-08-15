Cerrar X
Presenta Tigres Femenil su nuevo jersey 'Poder Amazona'

El color morado del jersey no es casualidad: simboliza la lucha y la determinación de las mujeres que han transformado la historia con valentía

  • 15
  • Agosto
    2025

En un emotivo acto que rinde homenaje a su afición y refuerza su compromiso con el empoderamiento femenino, Tigres Femenil presentó el nuevo jersey morado “Poder Amazona”.

El lanzamiento de esta nueva indumentaria representa un momento histórico para el Club, que decidió presentar el uniforme junto a su afición Incomparable, la misma que ha acompañado a Las Amazonas desde los inicios de la Liga MX Femenil.

Bajo el lema “Poder Amazona”, el jersey celebra la fuerza, identidad y unión de Tigres Femenil dentro y fuera de la cancha.

“El futbol femenil es parte central de nuestra identidad y queremos que nuestras jugadoras y afición se sientan representadas dentro y fuera de la cancha. Esto refleja nuestros valores y representa un espacio de empoderamiento, unión familiar y convivencia segura”, señaló Mauricio Culebro Galván, el presidente de Tigres.

Estrena Tigres Femenil jersey

El color morado del jersey no es casualidad: simboliza la lucha y la determinación de las mujeres que han transformado la historia con valentía.

Con esta campaña, el Club busca dar visibilidad a todas las mujeres apasionadas por el futbol, reforzando la idea de que Tigres Femenil no solo compite, también representa.


