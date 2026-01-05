Samuel invita a 'Macro Rosca' con 3,500 figuras del niño Dios

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, extendió una invitación a todas las familias neoleonesas para celebrar la tradicional llegada de los Reyes Magos este martes en la Explanada de los Héroes, donde se llevará a cabo la "Macro Rosca".

Durante el anuncio, el mandatario estatal destacó que la celebración no solo busca preservar las tradiciones mexicanas, sino también brindar un momento de alegría a los más pequeños del hogar.

La rosca gigante rodeará gran parte del espacio frente a Palacio de Gobierno. García reveló que se han incluido 3,500 figuras del "Niño Dios" dentro de la rosca; la gran noticia para los asistentes es que cada niño o niña que encuentre uno de estos muñequitos recibirá un regalo.

“Quiero invitarlos a la Macrorosca. Todo esto (la Explanada) estará rodeado de una rosca. Los espero aquí desde las 4 de la tarde para entregar rosca y los juguetes”, expresó el mandatario estatal.

Además de la repartición de la rosca y los obsequios, el evento contará con una cartelera de espectáculos infantiles, destacando la participación estelar del show de Los Payasónicos, quienes se encargarán de amenizar la tarde para los asistentes.

Un último 'gustito'

En un tono más personal y relajado, Samuel García bromeó sobre el cierre de las festividades decembrinas y la famosa "dieta de inicio de año".

El mandatario aseguró que disfrutará de este evento al máximo, pues afirmó que a partir de este miércoles comenzará formalmente su régimen alimenticio.

Detalles del evento:

Fecha: Martes 6 de enero

Hora: A partir de las 16:00 horas

Lugar: Explanada de los Héroes

Costo: Entrada totalmente gratuita

