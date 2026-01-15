Cambian directiva en Peña Taurina El Toreo de Monterrey

Con la responsabilidad de llevar a cuestas la celebración de los primeros 500 años de la tauromaquia en México que se conmemoran este 2026, la emblemática Peña Taurina El Toreo de Monterrey, la más antigua de todo México, renovó el pasado jueves su mesa directiva.

Ante un lleno “hasta las banderas” en local-museo de la calle de Isaac Garza en el centro de Monterrey, luego de una exitosa gestión al frente del grupo de taurinos, Juan Carlos Gutiérrez cerró su etapa como líder del mismo y cedió “los trastos” de la presidencia a la nueva directiva elegida en diciembre pasado y que ahora preside el entusiasta ganadero del recientemente fundado hierro neoleonés de Santa Engracia, Edson Asdrúbal Fuentes Caro quien será acompañado en la vicepresidencia por excelentísimo taurino José Narciso Candelaria Villarreal, la tesorería estará ocupada por el apasionado empresario taurino René Romo Chávez y la secretaría, será ocupada por el joven poeta Edgardo Benavides.

Luego de rendir su informe de actividades y recordar al “Jefe Carlos”, don Carlos González Casas y don Óscar Elizondo, fundadores de la histórica Peña junto con don Evaristo Osuna, don Rogelio Vallejo, el ing. Edmundo Gil y Pedro Jaime Leal y muchos otros, con sus mejores deseos, el presidente saliente le tomó la protesta a la nueva Mesa Directiva presidida por Fuentes Caro, quien aceptó con gran responsabilidad el compromiso de impulsar la fiesta brava y más ahora que durante el presente año se conmemorarán los primeros 500 años de la tauromaquia en México.

Durante su alocución, el nuevo presidente, luego de elogiar a la directiva saliente, se dijo sentir sumamente honrado por presidir al grupo y comprometido a continuar con gran entusiasmo con la promoción de la cultura de la tauromaquia tanto dentro de sus instalaciones como fuera de las mismas, presentando un ambicioso programa de actividades con miras a ponerse a la estatura de la celebración por los 500 años de que se celebró la primera corrida de toros en el territorio que 285 años después se convertiría en México.

