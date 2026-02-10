Podcast
Deportes

Entrenará Túnez en Monterrey rumbo al Mundial 2026

Túnez entrenará en El Barrial rumbo al Mundial 2026, sumándose a Uruguay, Sudáfrica, Colombia y Corea del Sur, que también eligieron sedes en México

México comienza a perfilarse como uno de los principales centros de preparación para la Copa del Mundo 2026 y Túnez será una de las selecciones que hará base en territorio nacional.

El combinado africano eligió a El Barrial, en Nuevo León, como su cuartel general previo al torneo.

La decisión fue confirmada por Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial en México, quien informó que ya son seis las instalaciones deportivas del país seleccionadas por equipos mundialistas.

Las sedes ya definidas por otras selecciones

Además de Túnez en Nuevo León, Uruguay se concentrará en Quintana Roo; Sudáfrica trabajará en Hidalgo, en las instalaciones de los Tuzos de Pachuca; mientras que Colombia y Corea del Sur se prepararán en Jalisco, en Academia AGA y Verde Valle, respectivamente.

La Selección Mexicana, por su parte, utilizará el Centro de Alto Rendimiento como su base para la justa.

Cuevas recordó que Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán las tres sedes oficiales del país durante el torneo, donde se disputarán 13 partidos, incluido el encuentro inaugural.

El plan: llevar el Mundial más allá de los estadios

La funcionaria explicó que el objetivo del Gobierno Federal es que la Copa del Mundo tenga impacto en más regiones, no solo en las ciudades sede, a través de campos de entrenamiento y centros de concentración.

“Nuestra meta es llevar futbol a todo el país como lo indicó la Presidenta, y por ello trabajamos con el equipo de FIFA México para que más estadios e instalaciones deportivas alberguen a las selecciones que entrenarán antes y durante la Copa del Mundo”, señaló.

Reconocen apoyo de gobiernos estatales

Cuevas también agradeció a las autoridades locales por sumarse al proyecto y destacó que México avanza en la organización para recibir su tercer Mundial.

“Gracias a todos los estadios y gobiernos por su profesionalismo y calidez que nos prepara, por tercera ocasión, para recibir a la Copa Mundial de Futbol”, afirmó.


