‘Quiero seguir creciendo’: Fidel Ambriz, jugador de Rayados

A poco más de un año de su llegada al Club de Futbol Monterrey, Fidel Ambriz González está en un gran momento con Rayados, demostrándolo con su gol del sábado pasado, en el empate de 2-2 de La Pandilla frente al América en el ‘Gigante de Acero’.

El mediocampista mexicano, de 22 años de edad y nacido el 21 de marzo de 2003 en León, Guanajuato, habló en exclusiva para El Horizonte sobre su evolución dentro del equipo albiazul y de cómo ha logrado consolidarse en el cuadro que dirige el técnico español Domènec Torrent.

“He ido de menos a más, con mucho trabajo y aprendizaje en cada partido. Estoy muy contento aquí, me siento en casa y quiero seguir creciendo con este equipo”, afirmó en la charla celebrada en El Barrial.

El jugador reconoció que la llegada de Torrent representó un nuevo reto, pero valoró la capacidad del plantel blanquiazul para asimilar las ideas.

“Nos hemos adaptado rápido a lo que pide el míster, tenemos un gran grupo y eso se nota en la cancha”, explicó.

Con una plantilla que cuenta con jugadores de la talla de Sergio Ramos, Sergio Canales y ahora Anthony Martial, Ambriz destacó la plantilla con la que comparte vestidor.

“Tenemos un equipazo, es un privilegio compartir vestidor con jugadores como Sergio Ramos y Anthony Martial, su experiencia nos ayuda a todos a ser mejores”, agregó.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones en Selección Nacional o una posible salida a Europa, Ambriz fue claro al señalar que su prioridad está en Rayados.

“Me gusta pensar en el presente y en rendir aquí porque es la manera en que lleguen otras oportunidades. Estoy enfocado en Monterrey, en dar lo mejor y en buscar un campeonato con la afición”, señaló.

El playera ‘5’ del equipo del Cerro de La Silla comentó que lo más importante es seguir demostrando compromiso en cada entrenamiento y partido.

“Si mantengo el nivel en Rayados, lo demás llegará por consecuencia”, concluyó.

Comentarios