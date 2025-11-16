Cerrar X
tmjukmuy_8999687c89
Deportes

Rafael ‘Divino’ Espinoza retiene el título pluma por TKO

El mexicano Rafael 'Divino' Espinoza sumó una contundente cuarta defensa del título pluma de la OMB tras vencer por nocaut técnico al ucranio Arnold Khegai

  • 16
  • Noviembre
    2025

El mexicano Rafael “Divino” Espinoza sumó una contundente cuarta defensa del título pluma de la OMB tras vencer por nocaut técnico al ucranio Arnold Khegai, quien no salió al undécimo episodio luego de diez asaltos de castigo en San Luis Potosí.

La pelea estuvo marcada desde el inicio por la evidente diferencia de estatura: los 1.85 metros del campeón, que lucen aún mayores por su complexión delgada, frente a los 1.65 del compacto y agresivo Khegai.

Esa disparidad obligó al retador a presionar sin descanso, como un tanque de guerra dispuesto a recortar la distancia para anular el boxeo técnico y largo del mexicano.

Durante los primeros asaltos, el ucranio logró imponer esa presión incómoda, cerrando espacios y ensuciando la pelea para impedir el lucimiento del campeón.

Sin embargo, Espinoza encontró recursos para castigarlo a la larga distancia y, cuando no había espacio, conectó golpes precisos que empezaron a marcar el rostro de su rival.

Khegai resistió con valentía, e incluso tuvo momentos de impulso en los que estremeció a Espinoza con golpes sólidos. Pero el desgaste fue acumulándose.

Con cada round, el retador perdía fuerza y mostraba señales de daño evidente, mientras los impactos del mexicano seguían entrando con potencia.

Finalmente, al terminar el décimo episodio, la esquina de Khegai decidió no permitirle continuar, evitando un castigo mayor. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fbtg_305c87a637
Flamazo en NL sería por toma clandestina, investigan autoridades
d8e053d0_c3c1_11f0_8669_5560f5c90fbe_378de71dd0
Jake Paul peleará en Miami contra el excampeón Anthony Joshua
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T130258_519_6e3db54ad6
Brown podría pasar 30 años en prisión de ser encontrado culpable
publicidad

Últimas Noticias

AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
INFO_7_UNA_FOTO_23_9a97b67e8a
Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×