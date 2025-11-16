Rafael ‘Divino’ Espinoza retiene el título pluma por TKO

El mexicano Rafael “Divino” Espinoza sumó una contundente cuarta defensa del título pluma de la OMB tras vencer por nocaut técnico al ucranio Arnold Khegai, quien no salió al undécimo episodio luego de diez asaltos de castigo en San Luis Potosí.

La pelea estuvo marcada desde el inicio por la evidente diferencia de estatura: los 1.85 metros del campeón, que lucen aún mayores por su complexión delgada, frente a los 1.65 del compacto y agresivo Khegai.

Esa disparidad obligó al retador a presionar sin descanso, como un tanque de guerra dispuesto a recortar la distancia para anular el boxeo técnico y largo del mexicano.

Durante los primeros asaltos, el ucranio logró imponer esa presión incómoda, cerrando espacios y ensuciando la pelea para impedir el lucimiento del campeón.

Sin embargo, Espinoza encontró recursos para castigarlo a la larga distancia y, cuando no había espacio, conectó golpes precisos que empezaron a marcar el rostro de su rival.

Khegai resistió con valentía, e incluso tuvo momentos de impulso en los que estremeció a Espinoza con golpes sólidos. Pero el desgaste fue acumulándose.

Con cada round, el retador perdía fuerza y mostraba señales de daño evidente, mientras los impactos del mexicano seguían entrando con potencia.

Finalmente, al terminar el décimo episodio, la esquina de Khegai decidió no permitirle continuar, evitando un castigo mayor.

