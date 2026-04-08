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Rafel Arizpe se consolida como élite de la natación mexicana

El nadador regio logró plata en el selectivo nacional y se perfila como una de las principales cartas rumbo a competencias internacionales

  • 08
  • Abril
    2026

El talento regio sigue haciendo ruido en la alberca nacional, y ahora tiene nombre propio: Rafael Arizpe, quien confirmó su ascenso meteórico al colocarse como el segundo mejor nadador de primera fuerza en México durante el Torneo Selectivo Único rumbo a eventos internacionales.

El representante del Instituto Tecnológico de Monterrey volvió a responder en el momento clave al conquistar la medalla de plata en los 200 metros combinado individual, una prueba que exige dominio total de técnica, resistencia y estrategia.

Arizpe llega respaldado por una temporada explosiva en la que se consolidó como un “devorador” de marcas, tras imponer siete récords absolutos juveniles en el Campeonato Nacional Conadeip Monterrey 2025, confirmando su proyección hacia la élite.

El escenario en el Centro Acuático Leyes de Reforma reúne a lo mejor del país, con 45 nadadores de Nuevo León en busca de boletos a competencias clave como los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, el Panamericano en Colombia y la mira puesta en Dakar 2026.

En ese mismo impulso, el juvenil Daniel Saborío Grillo también levantó la mano al quedarse con la plata en los 50 metros libres (categoría 16-17 años), resultado que le abrió la puerta al Campeonato Panamericano Junior en Ibagué.

La cosecha regiomontana se completó con las preseas de Daniel Jaramillo y Jorge González en categorías menores, en una jornada que reafirma a Nuevo León como semillero de alto rendimiento… y a Arizpe como una de sus cartas más fuertes rumbo al escenario internacional.


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