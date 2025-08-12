Rayadas buscan su duodécimo triunfo seguido ante Cruz Azul

Las Rayadas llegan al enfrentamiento contra Cruz Azul impulsadas por una racha de contundencia. En la Jornada 5, las regias superaron 3-0 a Mazatlán con anotaciones de Burkenroad, Martínez, Lua y Evangelista, apenas una semana después de aplastar 5-0 a Puebla, duelo en el que Emily firmó un hat-trick y Cázares y Veloz también se hicieron presentes en el marcador.

Gracias a estos resultados, Monterrey suma 9 puntos en cinco partidos —tres victorias, sin empates y dos derrotas— y se mantiene en la quinta posición de la tabla general.

En cambio, Cruz Azul Femenil afronta el compromiso con la misión de reaccionar. Las Celestes han tenido un inicio cuesta arriba: apenas acumulan 3 puntos producto de una sola victoria y cuatro derrotas en lo que va del torneo.

El historial reciente favorece ampliamente a las Rayadas, que presumen 11 triunfos consecutivos sobre las capitalinas. En las tres visitas más recientes a La Noria, el cuadro regiomontano se impuso con marcadores de 3-1, 3-0 y 3-2, confirmando su dominio en este duelo.

Ficha

Martes 12 de agosto de 2025

15:45 horas (CDMX)

Instalaciones de La Noria

Comentarios