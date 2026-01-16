Rayados 'cañonea' al Mazatlán en el estreno de Martial

Este viernes 16 de enero se vivió un encuentro bastante atípico para Rayados, pues dentro de la euforia por la goleada al Mazatlán, además del estreno de Anthony Martial como goleador, el equipo y los aficionados celebraron a medias, debido a la casi inminente salida de Germán Berterame a Estados Unidos.

El partido se dio en el tenor que todos esperaban, con un Monterrey ofensivo buscando hacerle daño al peor equipo del semestre, que nuevamente mostró una cara deplorable ante su afición, que cada vez va menos al estadio.

¡Goool de Monterrey!



Jorge Rodríguez anota el segundo con un disparo de media distancia





— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2026

La fiesta comenzó al 7', cuando, sorpresivamente, "Tecatito" Corona ganó un gran centro de Canales en el área y marcó el primero de cabeza, algo que para nada es su fuerte.

Al minuto 20 se unió el "Corcho" Rodríguez, que lanzó un tiro desde fuera del área que fue desviado y venció al arquero mazatleco. Pero el mejor momento del encuentro fue al 24', cuando se marcó penal a favor del visitante, el cual fue cobrado por Anthony Martial, quien cobró bastante mal, pero logró rematar el rebote y así marcó su primer gol oficial como albiazul.

¡Otro gol de Monterrey!



Berterame finaliza la jugada marcando el cuarto, tras asistencia de Martial — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2026

Para el segundo tiempo todo se mantuvo igual, prácticamente como un interescuadras, pues el cuadro regio dominó a placer y aprovechó para afinar los conceptos que pretende Domenec Torrent.

Y justo quien más aprovechó la debilidad del rival fue el ya mencionado Martial, pues asistió en los dos siguientes goles del Monterrey, primero a Berterame, a quien le sirvió una "diagonal matona" para que simplemente definiera el que podría ser su último tanto como rayado.

La segunda asistencia del francés fue para Íker Fimbres, pues luego de una jugada similar, en la que el "Golden Boy" se animó a encarar, logró llevarse a un rival dentro del área y puso el pase para que el canterano regio definiera solo.

¡Cae el quinto!



Fimbres anota tras el pase de Martial, que pone su segunda asistencia





— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2026

Lo que era una exhibición perfecta para Rayados, tuvo una ligera mancha, pues aunque casi no generó nada, Mazatlán logró marcar un gol vía Jordan Sierra, mostrando nuevamente las fallas en defensa.

Con este triunfo, Rayados se puso como líder momentáneo del certamen con 6 puntos y tendrá dos semanas de descanso por los juegos de Selección Mexicana antes de medirse el 31 de enero a Xolos en el Estadio Monterrey.

