Tigres y Rayados se juegan su última carta previo a Liguilla

‘La última y nos vamos’ reza por ahí un dicho popular y es justamente esto lo que sucederá al disputarse la jornada 17 del Torneo de Apertura 2025 en la Liga MX.

En donde por la tarde los de la ‘U’ recibirán en el Estadio Universitario al Atlético de San Luis y los Rayados del Monterrey visitarán la ‘Perla tapatía’ para enfrentar a las Chivas.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su duelo en punto de las 17:00 horas y los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 5:07 de la tarde.

El rectángulo verde del ‘Volcán’ será el escenario en donde los de la UANL saltarán de amarillo total para disputar su batalla ante el equipo ‘potosino’ que se posiciona en el lugar 15 general y que saltará al terreno de juego con su indumentaria tradicional a rayas en rojo y blanco, con arbitraje del mexiquense Iván Antonio López Sánchez.

Mientras que en el Estadio AKRON bajo la supervisión en la batalla del Juez Central capitalino Oscar Mejía García para la confronta entre unas Chivas que llegan a esta batalla con seis triunfos en sus últimas siete batallas y lo hará con su vestimenta característica en rayas rojiblancas, ante un Monterrey que jugará con su uniforme en jersey blanco y pantaloncillo azul.

EL TRIUNFO LO ES TODO PARA TIGRES

La historia marca que son 38 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de los distintos ‘multiversos’ del San Luis, donde han disputado duelos de Copa, Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 18 de sus enfrentamientos y en 13 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 54 veces y les propinaron 32 pepinillos.

Los 54 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac cinco veces, en otras cuatro ocasiones fueron Eduardo Vargas y Lucas Lobos quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por el argentino Andrés Silvera.

Dentro de las combinaciones que se pudieran presentar de cara a la Liguilla, si los de la UANL se llevan el triunfo y el América en su duelo con Toluca empatan, los felinos subirían a la segunda posición de la Tabla General. Pero, si Cruz Azul empata o pierde ante Pumas, ocuparía el penthouse de este torneo. De darse la derrota, hay Clásico Regio independientemente el resultado que arroje el Chivas contra Rayados.

RAYADOS EN BÚSQUEDA DE HACER LA HOMBRADA

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga Mx, en donde el ‘Rebaño sagrado’ y Rayados han tenido enfrentamientos de Fase Final de Copa, Liga y Liguilla; se contabilizan 61 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos. Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 20 episodios y en 13 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 85 ocasiones y recibieron 94 tantos.

Esos 85 gritos de gol fueron provocados por Dorlan Pabón y Humberto Suazo en seis ocasiones; seguido por el chileno Humberto Suazo con siete anotaciones, con cuatro anotaciones el brasileño Alex Fernandes y Carlos Ochoa, cierran la lista Antonio De Nigris, Avilés Hurtado, Jared Borggeti, Jesús Arellano, Jesús Gallardo y el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori quienes tres veces perforaron la meta del ‘chiverío’.

Rayados necesita traerse el triunfo para subir un escalón en la Tabla General y que Tigres pierda su duelo ante Atlético de San Luis.

