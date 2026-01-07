Rayados disputará su torneo 100 en la Primera División
De 1945 a la fecha, el Club de Futbol Monterrey ha protagonizado 99 campañas en la Liga MX, en las cuales ha conquistado cinco cetros ligueros
El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que inicia este viernes con la Jornada 1, será especial para el Club de Futbol Monterrey Rayados, ya que representa su temporada 100 en la Primera División del futbol mexicano, dato revelado por el sitio @golesycifrasmx en la red social X, antes Twitter.
La Pandilla arrancará el centenario de campañas, en el máximo circuito del balompié azteca, este sábado a las 21:00 horas en el “Gigante de acero” al recibir al bicampeón Diablos Rojos del Toluca.
En los 99 anteriores certámenes, entre duelos de fase regular y Liguilla, los albiazules registran 2,497 juegos disputados, con 921 victorias, 740 empates y 836 derrotas, 3,537 goles a favor y 3,454 goles en contra, para una diferencia de goles positiva de +83.
En este tiempo, los blanquiazules han conquistado cinco cetros de Liga: en México 1986, Clausura 2003 y los Apertura 2009, 2010 y 2019.
Estos son los datos estadísticos que arrojan los 99 torneos de Liga MX que has disputado Rayados en la Primera División del futbol mexicano:
Torneos: 99
Juegos disputados: 2,497
Victorias: 921
Empates: 740
Derrotas: 836
Goles a favor: 3,537
Goles en contra: 3,454
Diferencia de goles: +83
Los títulos de liga
Estos son los cetros que ha conquistado el Monterrey en la historia del máximo circuito en el balompié azteca:
Torneo México 1986, con Francisco Avilán como técnico
Torneo Clausura 2003, con Daniel Passarella como técnico.
Torneo Apertura 2009, con Víctor Manuel Vucetich como técnico.
Torneo Apertura 2010, con Víctor Manuel Vucetich como técnico.
Torneo Apertura 2019, con Antonio Mohamed como técnico
