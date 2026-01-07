Rayados disputará su torneo 100 en la Primera División

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que inicia este viernes con la Jornada 1, será especial para el Club de Futbol Monterrey Rayados, ya que representa su temporada 100 en la Primera División del futbol mexicano, dato revelado por el sitio @golesycifrasmx en la red social X, antes Twitter.

La Pandilla arrancará el centenario de campañas, en el máximo circuito del balompié azteca, este sábado a las 21:00 horas en el “Gigante de acero” al recibir al bicampeón Diablos Rojos del Toluca.

En los 99 anteriores certámenes, entre duelos de fase regular y Liguilla, los albiazules registran 2,497 juegos disputados, con 921 victorias, 740 empates y 836 derrotas, 3,537 goles a favor y 3,454 goles en contra, para una diferencia de goles positiva de +83.

En este tiempo, los blanquiazules han conquistado cinco cetros de Liga: en México 1986, Clausura 2003 y los Apertura 2009, 2010 y 2019.

Estos son los datos estadísticos que arrojan los 99 torneos de Liga MX que has disputado Rayados en la Primera División del futbol mexicano:

Torneos: 99

Juegos disputados: 2,497

Victorias: 921

Empates: 740

Derrotas: 836

Goles a favor: 3,537

Goles en contra: 3,454

Diferencia de goles: +83

Los títulos de liga

Estos son los cetros que ha conquistado el Monterrey en la historia del máximo circuito en el balompié azteca:

Torneo México 1986, con Francisco Avilán como técnico

Torneo Clausura 2003, con Daniel Passarella como técnico.

Torneo Apertura 2009, con Víctor Manuel Vucetich como técnico.

Torneo Apertura 2010, con Víctor Manuel Vucetich como técnico.

Torneo Apertura 2019, con Antonio Mohamed como técnico

