Tigres amarra a César Araujo y confirma salida de Antuna

¡Otro más! Tigres cerró su segundo fichaje para el Clausura 2026.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el conjunto de la UANL incorporará al mediocampista uruguayo César Araujo, quien se unirá a las filas del club tras cerrar su etapa con el Orlando City de la MLS.

Merlo confirmó que el traspaso se concretó como agente libre, luego de que el futbolista alcanzara un acuerdo con la directiva felina.

Se espera que Araujo llegue en las próximas horas a Nuevo León para realizar los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato.

El mediocampista de 23 años militó en Orlando City entre 2022 y 2025, periodo en el que conquistó la US Open Cup en su primera temporada. Antes de su paso por el futbol estadounidense, defendió los colores del Montevideo Wanderers en Uruguay.

La llegada del uruguayo se produce horas después de que se confirmara el fichaje del delantero Rodrigo Aguirre, procedente del América, lo que refuerza la ofensiva del conjunto regiomontano de cara al nuevo torneo.

Mientras uno llega, otro se va: Tigres anuncia la salida de Antuna

Este jueves, Tigres hizo oficial la salida de Uriel Antuna, quien continuará su carrera con Pumas.

A través de sus redes sociales, el club agradeció al extremo mexicano su entrega durante su etapa en la institución y le deseó éxito en sus futuros proyectos.

🐯🤝 Agradecemos a Uriel Antuna su entrega y profesionalismo mostrado en su paso por Club Tigres.



🙌🏼 ¡Te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos, Uriel! pic.twitter.com/lUCZu5GdBT — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 30, 2026

Antuna llegó como una apuesta ofensiva para reforzar el plantel, aunque su paso por el equipo estuvo marcado por la competencia interna y la rotación en el frente de ataque. Durante su estancia con los felinos, sumó minutos tanto en Liga MX como en competencias internacionales, aportando velocidad y experiencia por las bandas.

Su salida se da en medio de una reestructuración del plantel, con la intención de reacomodar piezas y liberar espacio en la nómina de cara a los objetivos deportivos del semestre.

Comentarios