Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_cesar_araujo_8bf17f8abb
Deportes

Tigres amarra a César Araujo y confirma salida de Antuna

El club felino cerró al uruguayo César Araujo como agente libre; llegará a exámenes médicos, mientras Uriel Antuna fue traspasado a Pumas en reestructura

  • 29
  • Enero
    2026

¡Otro más! Tigres cerró su segundo fichaje para el Clausura 2026.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el conjunto de la UANL incorporará al mediocampista uruguayo César Araujo, quien se unirá a las filas del club tras cerrar su etapa con el Orlando City de la MLS.

Merlo confirmó que el traspaso se concretó como agente libre, luego de que el futbolista alcanzara un acuerdo con la directiva felina.

Se espera que Araujo llegue en las próximas horas a Nuevo León para realizar los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato.

El mediocampista de 23 años militó en Orlando City entre 2022 y 2025, periodo en el que conquistó la US Open Cup en su primera temporada. Antes de su paso por el futbol estadounidense, defendió los colores del Montevideo Wanderers en Uruguay.

La llegada del uruguayo se produce horas después de que se confirmara el fichaje del delantero Rodrigo Aguirre, procedente del América, lo que refuerza la ofensiva del conjunto regiomontano de cara al nuevo torneo.

Mientras uno llega, otro se va: Tigres anuncia la salida de Antuna

Este jueves, Tigres hizo oficial la salida de Uriel Antuna, quien continuará su carrera con Pumas.

A través de sus redes sociales, el club agradeció al extremo mexicano su entrega durante su etapa en la institución y le deseó éxito en sus futuros proyectos.

Antuna llegó como una apuesta ofensiva para reforzar el plantel, aunque su paso por el equipo estuvo marcado por la competencia interna y la rotación en el frente de ataque. Durante su estancia con los felinos, sumó minutos tanto en Liga MX como en competencias internacionales, aportando velocidad y experiencia por las bandas.

Su salida se da en medio de una reestructuración del plantel, con la intención de reacomodar piezas y liberar espacio en la nómina de cara a los objetivos deportivos del semestre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

berterame_miami_rayados_387ac672a2
Hacen oficial la llegada de Germán Berterame al Inter Miami
Whats_App_Image_2026_01_30_at_12_21_58_AM_e0ebfebe77
Enero y febrero ‘locos’, para los clubes regios Rayados y Tigres
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
publicidad

Últimas Noticias

c5252c66_e568_47f6_9f48_2091b507044d_80795cc6e3
Entrega David de la Peña remodelación de plaza en La Cieneguilla
Hector_Garcia_42e6200724
Descarta Héctor García ampliar horario para venta de alcohol
IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×