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Rayados está en riesgo de no clasificar a la Liguilla

Cada vez que Monterrey registra 14 o menos puntos tras 12 jornadas de la fase regular, en torneos cortos de Liga MX, tiende a no avanzar a la fase final

  • 02
  • Abril
    2026

Rayados está en riesgo de no clasificar a la Liguilla en el actual campeonato mexicano del máximo circuito, en el balompié azteca… y esto tiene una explicación.

Monterrey registra 14 puntos en 12 jornadas de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, escenario que ya ha vivido en anteriores campañas, en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha.

Pero esto no es alentador, ya que La Pandilla tiende a no estar presente en la Fiesta Grande del futbol mexicano al cosechar 14 o menos unidades, tras una docena de fechas en el certamen de la Primera División del futbol mexicano.

Sin contar este campeonato, en 20 certámenes los albiazules han cosechado 14 o menos puntos en las primeras 12 jornadas del torneo… y en 18 de estas campañas no han calificado a la fase final.

Este sábado, Monterrey recibe al Atlético de San Luis a las 17:00 horas en el “Gigante de Acero”, en la Fecha 13 de la fase regular de la actual campaña del campeonato mexicano.

Entérate

Estos son los torneos cortos en los cuales Rayados registró 14 o menos puntos tras 12 jornadas de la fase regular, así como la consecuencia al final del certamen:

Torneo Invierno 1996: 12 puntos… Eliminado en Repechaje ante Atlas
Torneo Verano 1997: 12 puntos… No calificó
Torneo Invierno 1997: 11 puntos… No calificó
Torneo Verano 1998: 7 puntos… No calificó
Torneo Invierno 1998: 14 puntos… No calificó
Torneo Verano 1999: 10 puntos… No calificó
Torneo Invierno 1999: 13 puntos… No calificó
Torneo Verano 2000: 13 puntos… No calificó
Torneo Invierno 2001: 13 puntos… No calificó
Torneo Verano 2002: 14 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2003: 14 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2004: 13 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2006: 14 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2007: 11 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2007: 10 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2008: 14 puntos… Eliminado en Semifinal ante Santos
Torneo Apertura 2008: 13 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2013: 13 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2014: 12 puntos… No calificó
Torneo Apertura 2016: 14 puntos… No calificó
Torneo Clausura 2026: 14 puntos… ¿?


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