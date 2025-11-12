Rayados ‘gana’ en la tribuna: tiene a la mejor afición de México
El Club de Futbol Monterrey es el equipo con mejor asistencia en juegos como local, en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
Todavía no arranca la Liguilla, pero la afición de Rayados ya se merece un título.
Y es que el Monterrey fue el club con mayor asistencia a los juegos como local en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
En ocho duelos en el ‘Gigante de acero’, La Pandilla tuvo el apoyo de un total de 372,173 fans en las gradas del coloso de la avenida Pablo Livas, que será sede mundialista en la Copa del Mundo de futbol de 2026.
Esta cifra supera a la de los otros 17 equipos de la Primera División del futbol mexicano.
Esto refleja que el Club de Futbol Monterrey Rayados tiene a la mejor afición de México.
Entérate
Esta es la cantidad de aficionados que acudieron a los encuentros como local de cada equipo, en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:
1.- Rayados: 372,173 aficionados
2.- Tigres: 366,067 aficionados
3.- Chivas: 319,909 aficionados
4.- Toluca: 243,272 aficionados
5.- León: 205,518 aficionados
6.- Cruz Azul: 204,426 aficionados
7.- Xolos: 194,297 aficionados
8.- Pumas: 185,452 aficionados
9.- América: 159,215 aficionados
10.- Atlas: 150,742 aficionados
11.- Necaxa: 126,806 aficionados
12.- San Luis: 124,059 aficionados
13.- Puebla: 122,321 aficionados
14.- Querétaro: 118,513 aficionados
15.- Santos: 103,981 aficionados
16.- Pachuca: 99,783 aficionados
17.- Mazatlán: 95,401 aficionados
18.- Juárez: 78,944 aficionados
TOTAL: 3.27 millones aficionados
