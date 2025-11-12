Rayados ‘gana’ en la tribuna: tiene a la mejor afición de México

Todavía no arranca la Liguilla, pero la afición de Rayados ya se merece un título.

Y es que el Monterrey fue el club con mayor asistencia a los juegos como local en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En ocho duelos en el ‘Gigante de acero’, La Pandilla tuvo el apoyo de un total de 372,173 fans en las gradas del coloso de la avenida Pablo Livas, que será sede mundialista en la Copa del Mundo de futbol de 2026.

Esta cifra supera a la de los otros 17 equipos de la Primera División del futbol mexicano.

Esto refleja que el Club de Futbol Monterrey Rayados tiene a la mejor afición de México.

Esta es la cantidad de aficionados que acudieron a los encuentros como local de cada equipo, en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

1.- Rayados: 372,173 aficionados

2.- Tigres: 366,067 aficionados

3.- Chivas: 319,909 aficionados

4.- Toluca: 243,272 aficionados

5.- León: 205,518 aficionados

6.- Cruz Azul: 204,426 aficionados

7.- Xolos: 194,297 aficionados

8.- Pumas: 185,452 aficionados

9.- América: 159,215 aficionados

10.- Atlas: 150,742 aficionados

11.- Necaxa: 126,806 aficionados

12.- San Luis: 124,059 aficionados

13.- Puebla: 122,321 aficionados

14.- Querétaro: 118,513 aficionados

15.- Santos: 103,981 aficionados

16.- Pachuca: 99,783 aficionados

17.- Mazatlán: 95,401 aficionados

18.- Juárez: 78,944 aficionados

TOTAL: 3.27 millones aficionados

