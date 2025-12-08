Podcast
deportes_sergio_ramos_6cc5bac4e1
Deportes

'Ramos no regresará con Rayados para el Clausura': Tato Noriega

El presidente deportivo del club confirmó que el defensor español se despidió de Rayados después de dos torneos; Sergio Canales y Domenec Torrent seguirán

  • 08
  • Diciembre
    2025

Pues sí se va.

Este lunes, el presidente deportivo del Club Futbol Monterrey, José Antonio Noriega, confirmó que Sergio Ramos no regresará al equipo para el Clausura 2026, poniendo así fin a su paso por la Sultana del Norte.

"Las pláticas estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho; de todas maneras, se iba a saber", dijo el directivo.

El central español tuvo su último encuentro en lo que fue un verdadero "infierno" para él como para Rayados, pues el pasado sábado cayeron 3-2 ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025 y, tras el pitazo final, Ramos dejó entrever que esa fue su despedida con Monterrey.

"El Tato" explicó que desde hace semanas intentaron convencer al multicampeón con el Real Madrid para que permaneciera con "La Pandilla" el próximo año, pero que no encontraron disposición para concretarlo.

"Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad de que continuara; sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera", detalló.

Sergio Ramos llegó al Monterrey en febrero pasado para convertirse en la estrella más destacada de la liga local.

En dos torneos con el equipo jugó 23 partidos como titular y anotó cinco goles.

En el caso del español Sergio Canales, otra de las estrellas de los Rayados, Antonio Noriega señaló que tiene contrato para permanecer en el equipo.

Situación de Sergio Canales

"El Tato" explicó que el Canales seguirá en la escuadra de Guadalupe, pues además de tener contrato vigente, este tiene una extensión automática por su rendimiento.

"Canales es un jugador fundamental que queremos todos en la institución y de los más queridos entre la afición. Tiene contrato y tiene una extensión que es automática, porque depende de su rendimiento y este ha sido sobresaliente. Esperamos que nos siga dando muchas alegrías", puntualizó.

¿...Y Torrent?

El directivo también despejó las dudas sobre la permanencia en el banquillo de Domenec Torrent después de la eliminación ante Toluca.

"Platicamos con él de cómo terminamos el torneo y de lo importante que es dar la vuelta a la página. No hace falta ratificarlo porque hay un contrato vigente con él", concluyó.


Comentarios

Etiquetas:
