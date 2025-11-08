Rayados pierde ante Chivas y se condenó al quinto lugar

Lo peor que le podía pasar a Rayados, le ocurrió en el cierre de la Fase Regular ante Chivas, pues perdió por 4-2 y fue exhibido fuertemente por el "Rebaño", que tuvo contra las cuerdas a los regios prácticamente todo el partido. Ahora, el equipo quedó sentenciado a terminar en el último lugar de la tabla.

El primer tiempo fue un desastre para Rayados, pues apenas a los 9 minutos de juego, el equipo albiazul se fue abajo en el marcador por un error grosero en la salida, pues aunque la presión de Chivas era alta, la defensa regia decidió salir jugando y perdió el balón, dejando solo a Efraín Álvarez para definir sin problema.

Este tanto le dio mucha confianza al Guadalajara, que se fue con todo al frente, pues la zaga rayada estuvo muy adelantada, por lo que los pelotazos largos fueron un dolor de cabeza.

Justo así fue como llegó el segundo de la tarde, pues Richard Ledezma escapó por banda y puso un buen centro al que llegó con todo la "Hormiga" González, quien entró solo para rematar de cabeza y poner su gol número 12 de la campaña.

Para el 30' se armó una nueva salida por banda de Ledezma, quien nuevamente mandó un buscapiés que encontró Roberto Alvarado y le pegó de primera para vencer a Santiago Mele con un golazo.

Para el complemento el encuentro cambió mucho, pues aunque Chivas intentó, la contundencia esta vez no estuvo de su lado, pues perdonó varias ocasiones, además, la defensa rival recompuso bien.

Con el paso de los minutos Rayados se vio mejor y con una jugada a balón parado logró meterse al trámite del compromiso gracias a su mejor jugador: Sergio Canales, quien puso un centro con la mano para Roberto de la Rosa, quien remató de volea.

El mismo Canales le dio más esperanza a su equipo, pues cuando el "Rebaño" comenzó a replegar, el español tuvo tiempo y espacio para sacar un riflazo desde fuera del área, el cual hasta pegó en el poste y se metió al arco para hacer un golazo.

A pesar de esto, sobre el final del encuentro llegó un inesperado gol de "Chicharito", luego de un gran centro de Miguel Gómez para poner el 4-2 final.

Con esta derrota, el Monterrey terminó en quinto lugar de la tabla y todavía está a la espera de rival para los Cuartos de Final, el cual saldrá de Cruz Azul, América o Toluca.

Comentarios