Rayados va por Antoine Griezmann, posible bombazo del año

Rayados de Monterrey explora la posibilidad de fichar al astro francés Antoine Griezmann, campeón del mundo en 2018 y figura del Atlético de Madrid

  • 07
  • Agosto
    2025

Con la reciente salida del colombiano Nelson Deossa al Real Betis, Rayados de Monterrey tiene disponible una plaza de jugador No Formado en México, lo que abre la puerta para una posible incorporación estelar: Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018.

Griezmann, de 34 años, es uno de los jugadores más reconocidos del fútbol europeo. Figura del Atlético de Madrid, club con el que renovó contrato hasta 2027, ha sido pieza clave tanto en LaLiga como con la selección francesa.

Un salario millonario, pero no imposible

Uno de los principales retos para concretar el fichaje es el salario del francés, que supera los $13 millones de dólares anuales, según estimaciones de medios europeos, sin embargo el valor de mercado de Griezmann (18 millones de euros) no es inalcanzable para la poderosa directiva regiomontana, que ya ha fichado figuras como Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres.

Ya hubo reunión con la representante

Fuentes cercanas al entorno de Monterrey aseguran que ya hubo un primer acercamiento virtual con Maud Griezmann, representante y hermana del jugador.

Aunque las negociaciones se encuentran en una fase inicial, el interés del club regiomontano es real y firme.

Si la operación se concreta, Griezmann se convertiría en uno de los fichajes más sonados en la historia del fútbol mexicano, al nivel de contrataciones como las de Dani Alves, Ronaldinho o André-Pierre Gignac. 

 


