Tigres es fiera en su primer juego de visita en el torneo

Tal parece que Tigres arrancará con registro de puntos desde el arranque de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya que visita al Atlético de San Luis en la Jornada 1 de la fase regular, a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras, en territorio potosino.

Y es que los de la UANL ligan nueve torneos sin perder su primer juego en “patio ajeno” en el certamen.

En esta racha, los auriazules registran seis victorias y tres empates, sin derrota, con 18 goles a favor y nueve goles en contra, para una diferencia de goles positiva de +9.

La última derrota como huésped, en su primera salida de la campaña, fue hace cinco años, el domingo 17 de enero de 2021, al caer 2-0 ante Santos Laguna en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, Coahuila, en la Fecha 2 de la fase regular del Torneo Clausura 2021.

Entérate

Estos son los nueve torneos cortos consecutivos de Liga MX, de Tigres, sin perder el primer juego de visita en el certamen:

Apertura 2021, Jornada 1: Xolos 1-2 Tigres… Estadio Caliente

Clausura 2022, Jornada 1: Santos 1-1 Tigres… Estadio TSM Corona

Apertura 2022, Jornada 2: Mazatlán 0-1 Tigres… Estadio El Encanto

Clausura 2023, Jornada 1: Santos 0-3 Tigres… Estadio TSM Corona

Apertura 2023, Jornada 2: Juárez 1-1 Tigres… Estadio Olímpico Benito Juárez

Clausura 2024, Jornada 1: León 1-2 Tigres… Estadio Nou Camp

Apertura 2024, Jornada 2: Atlas 1-1 Tigres… Estadio Jalisco

Clausura 2025, Jornada 1: San Luis 1-3 Tigres… Estadio Alfonso Lastras

Apertura 2025*, Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres… Estadio Nemesio Díez

*Este fue el primer juego de visita en dicho torneo porque se reprogramó el de la Jornada 1 en casa de las Chivas para una fecha posterior, debido a que estaban arreglando la cancha del Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.

