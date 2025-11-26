Rayados vence 2-0 al América; cuelga el cero después de dos meses

Una noche de lluvia fue la que prevaleció en el ‘Gigante de acero’ y que 42,688 aficionados gozaron el triunfo de sus Rayados por marcador de 2-0 ante el América. La batalla deportiva correspondió a la fase de cuartos de final del torneo de Apertura 2025; las anotaciones fueron obra de Sergio Canales y Fidel Ambríz.

Con este resultado, el equipo de Andre Jardine está obligado a vencer por diferencia de dos goles a los de Domènec Torrent para colocarse en la antesala de la final de la Liga BBVA MX.

NOCHE DE HOMENAJES

Previo al inicio de este cotejo, el Club de Futbol Monterrey rindió un homenaje al jugador chileno Humberto Suazo, el cual consistió en nombrar una calle ubicada dentro de las instalaciones del ‘Gigante de acero’ en su honor, además de develar una placa, la cual fue colocada en el recién nombrado Muro de Leyendas, y otorgarle un emotivo reconocimiento en el terreno de juego.

Además de que también fue homenajeado el mediocampista albiazul español Sergio Canales, por sus 100 partidos jugados con Rayados. Cabe resaltar que a ambos futbolistas se les regaló un jersey en el que se destacaron las proezas realizadas con el Monterrey.

SERGIO CANALES LE PONE NÚMERO A LA CASA

Luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX, el juez central sinaloense Jesús Rafael López Valle hizo sonar su silbato para dar inicio al duelo de ida de la fase de cuartos de final entre los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla y las ‘Águilas' del América, quienes salieron con la firme intención de hacerle daño a su rival desde la patada inicial de este cotejo.

Los dirigidos por el español Domènec Torrent Font presentaron la novedad en su alineación al enviar al terreno de juego al guardameta mexicano Luis Cárdenas en lugar del cancerbero uruguayo Santiago Mele. Con un planteamiento de 4-4-2 buscó llevarse la victoria ante los comandados por el brasileño Andre Jardine, que se vio cauteloso con un parado en el rectángulo verde de 3-4-2-1.

La batalla inició con la primera jugada de peligro suscitada a los 2 minutos de acción cuando Germán Berterame logró de cabeza conectar un centro venido por la pradera izquierda y el arquero americanista Luis Malagón logró atajar a una mano y enviar a tiro de esquina. Pero el duelo es detenido por un contacto sobre un zaguero por parte del argentino naturalizado mexicano.

Con el correr de los minutos, la localía tomó las riendas del partido y, con llegadas por los costados a gran velocidad y pases de primera instancia, aunado a que se filtraba el esférico brincando líneas, hacían del duelo un espectáculo que conseguía que la tribuna se conectara con lo que en la cancha se ejecutaba y el apoyo se hacía sentir en el coso guadalupense.

Por momentos, el partido se volvió ríspido ante la disputa por el balón y que tanto albiazules como azulcremas no querían ceder ni un centímetro del terreno de juego. Los de Coapa por momentos se encargaron de guiar las acciones de esta batalla deportiva, pero la zaga de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla se asemejaba a una muralla bien plantada que cubría el marco defendido por el ‘Mochis’ Cárdenas.

El nazareno Jesús Rafael López Valle decretó cinco minutos de alargue en la batalla y los del Monterrey merodearon la cabaña americanista de forma constante. Y justo a los 45+2 vino un disparo de zurda desde linderos del área por parte de Sergio Canales, quien es nativo de Cantabria, España, a pase de Jesús Corona para el 1-0 en favor de la localía.

Consumido el tiempo añadido, el juez central López Valle silba el final del primer tiempo, en el que el Monterrey momentáneamente se va al descanso con el triunfo parcial, gracias a la anotación 43 del español Canales vistiendo la casaca a rayas azul y blanco en partidos oficiales.

FIDEL AMBRÍZ AMPLÍA LA VENTAJA

Para la segunda mitad de la batalla, ambos equipos efectuaron modificaciones en el campo; el Monterrey envió al campo al defensa Carlos Salcedo, quien sustituyó a Jesús Corona.

A los 47’ de tiempo corrido, la dupla integrada por el ‘Tecatito’ Corona, quien asiste a Germán Berterame, el cual remata sin marca ante la complacencia de la zona defensiva capitalina, y el zamorense Luis Malagón, quien vistió elegantemente en azul marino, se queda con el obús conteniéndolo como ‘con tenazas’.

Los comandados por Andre Jardine se fueron con todo su arsenal ofensivo sobre la cabaña de Luis Cárdenas, quien salió con una indumentaria en color celeste, con la intención de acortar la distancia en el marcador e igualar los cartones; resultado que le favorecería para el partido de vuelta.

A los 56’ de tiempo corrido, el uruguayo Brian Rodríguez puso a temblar la zona defensiva de los del Monterrey, al ejecutar un gran disparo desde fuera del área de forma cruzada, pero el balón pasó rozando el madero del cuadro regiomontano. Fue entonces que ambos estrategas comenzaron a realizar una serie de modificaciones en su parado inicial, en la búsqueda de darle frescura a sus elementos y generar mayor peligro.

El cronómetro marcaba los 69’ de acción y en una llegada de gran peligro por la pradera izquierda por parte de Gerardo Arteaga, quien se interna en el área, una barrida de Jonathan Dos Santos mandó al tiro de esquina tras una barrida que alejaba el peligro. Fue entonces que vino el cobro por parte de Sergio Canales y de ‘testa’ Fidel Ambríz manda el balón a besar las redes enemigas para el 2-0 en favor de ‘la temible raya’.

Los minutos siguieron corriendo y, aunque los de Coapa se agazaparon con todo sobre la meta de la ‘Pandilla’, la zona defensiva bajó la cortina con el fin de mantener el cero en su portería, a pesar de tener el antecedente de haber recibido 29 goles durante la fase inicial del Apertura 2025.

El francés Anthony Martial tuvo una jugada de gol muy clara al minuto 84’ al recibir un centro por la izquierda por parte de Iker Fimbres y que remató de derecha, mandando el obús por un costado de la portería defendida por Malagón.

Al consumirse los 90', el nazareno Jesús Rafael López Valle consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro, en los que los azulcremas se fueron ‘con todo’ sobre la portería de Rayados sin conseguir acortar distancias. Al concluir el tiempo de reposición, se pudo escuchar el silbatazo final emitido por el juez central.

Para el partido de vuelta, los Rayados visitarán al América el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 17:00 horas.

