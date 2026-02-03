Rayados y Tigres, de visitantes… ¡No se ‘entumen’!
En este 2026, los clubes regios no han triunfado en casa y a partir de este martes abren fuego en la ida de la primera ronda de la fase final de la 'Conca'
- 03
-
Febrero
2026
En el arranque de este año 2026, los clubes regiomontanos de Rayados y Tigres no han ganado como locales en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero sí lo han hecho como visitantes.
Y así, en esa condición, como “huéspedes”, este martes abren fuego en una edición más de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la ida de la primera ronda de la fase final.
Este martes a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Tim Hortons Field de Hamilton, Canadá, los de la UANL visitan al Forge FC; la vuelta será el martes de la próxima semana a las 21:00 horas, en el Estadio Universitario.
Y este miércoles, Monterrey visita al Xelajú de Guatemala a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey, en la grama del Estadio Mario Camposeco; la vuelta será el miércoles de la próxima semana en el “Gigante de acero” a las 21:00 horas.
Los felinos buscan su segundo cetro internacional de la zona, y La Pandilla va por el sexto.
Ficha
Fútbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Fase final
Primera ronda
Juego de ida
Forge FC vs. Tigres
Tim Hortons Field
Hamilton, Canadá
18:00 horas - Hoy martes
Tiempo de Monterrey
Fox One
Aquí no, allá sí
Estos son los resultados de Rayados y Tigres en los juegos oficiales que han disputado en este año:
De local
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 1: Rayados 0-1 Toluca, en el Gigante de acero
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 2: Tigres 0-1 Pumas, en el Estadio Universitario.
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 3: Tigres 0-0 Toluca, en el Estadio Universitario
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 4: Rayados 2-2 Xolos, en el Gigante de acero
De visita
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Jornada 1: San Luis 1-2 Tigres, en el Estadio Alfonso Lastras
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 2: Necaxa 0-2 Rayados, en el Estadio Victoria
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 3: Mazatlán 1-5 Rayados en el Estadio El Encanto
Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 4: León 1-2 Tigres, en el Estadio Nou Camp
Foto: @ForgeFCHamilton
