Rayados y Tigres, de visitantes… ¡No se ‘entumen’!

En el arranque de este año 2026, los clubes regiomontanos de Rayados y Tigres no han ganado como locales en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero sí lo han hecho como visitantes.

Y así, en esa condición, como “huéspedes”, este martes abren fuego en una edición más de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la ida de la primera ronda de la fase final.

Este martes a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Tim Hortons Field de Hamilton, Canadá, los de la UANL visitan al Forge FC; la vuelta será el martes de la próxima semana a las 21:00 horas, en el Estadio Universitario.

Y este miércoles, Monterrey visita al Xelajú de Guatemala a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey, en la grama del Estadio Mario Camposeco; la vuelta será el miércoles de la próxima semana en el “Gigante de acero” a las 21:00 horas.

Los felinos buscan su segundo cetro internacional de la zona, y La Pandilla va por el sexto.

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Fase final

Primera ronda

Juego de ida

Forge FC vs. Tigres

Tim Hortons Field

Hamilton, Canadá

18:00 horas - Hoy martes

Tiempo de Monterrey

Fox One

Aquí no, allá sí

Estos son los resultados de Rayados y Tigres en los juegos oficiales que han disputado en este año:

De local

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 1: Rayados 0-1 Toluca, en el Gigante de acero

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 2: Tigres 0-1 Pumas, en el Estadio Universitario.

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 3: Tigres 0-0 Toluca, en el Estadio Universitario

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 4: Rayados 2-2 Xolos, en el Gigante de acero

De visita

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Jornada 1: San Luis 1-2 Tigres, en el Estadio Alfonso Lastras

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 2: Necaxa 0-2 Rayados, en el Estadio Victoria

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 3: Mazatlán 1-5 Rayados en el Estadio El Encanto

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jornada 4: León 1-2 Tigres, en el Estadio Nou Camp

Foto: @ForgeFCHamilton

