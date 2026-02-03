Tiendas preparan ofensiva de inversión por Mundial 2026

A fin de atrapar un mayor consumo durante la celebración del Mundial 2026, agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) alistan inversiones por $3,700 millones de dólares en México.

Ese monto supera en más de 10% el capital destinado el año pasado y que refleja la expectativa de un repunte significativo en la demanda durante el evento deportivo.

En conferencia de prensa, el presidente de la asociación, Diego Cosío, explicó que el 34% de esta inversión será para nuevas tiendas.

El resto de la inversión se dividirá en varios frentes: un 24% en ampliación o remodelación, un 16% en sistemas y tecnología, un 13% en la capacitación del capital humano, un 10% en centros de distribución y un 3% en temas de logística y distribución.

Ante esta inversión, la Antad estima un crecimiento en ventas a tiendas iguales de 3.9% y de 6.3% en tiendas totales.

Cosío explicó que esperan que el Mundial 2026 genere beneficios, principalmente en el consumo de los hogares, en categorías como ropa, electrónica y comida.

"Los mundiales se ven en casa, se detona el consumo en el hogar (...), la realidad es que los precios ahorita son tremendamente competitivos. Nosotros lo que esperamos es un crecimiento histórico en el consumo de los hogares", afirmó.

