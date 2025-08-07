Cerrar X
deportes_sergio_canales_b584c53793
Deportes

Rayados, ya párale: liga 15 torneos oficiales sin ser Campeón

La última vez que Monterrey se coronó fue el jueves 28 de octubre de 2021 al ser campeón de la Concachampions, es decir, hace tres años, nueve meses y 10 días

  • 07
  • Agosto
    2025

Tras oficializarse su eliminación en la Leagues Cup 2025, Rayados ya liga 15 torneos oficiales sin ser campeón.

La última ocasión que el Monterrey llevó un cetro a sus vitrinas fue en la Concachampions 2021 al vencer por 1-0 al América en la final con gol de Rogelio Funes Mori, en el ‘Gigante de acero’.

Esto fue el pasado jueves 28 de octubre de 2021, es decir, hace tres años, nueve meses y 10 días.

La Pandilla cerrará su participación en el torneo binacional —que se celebra en Estados Unidos— este jueves al enfrentar a Charlotte, en un juego donde no se disputa algo, ya que ambos clubes están eliminados. La batalla corresponde a la Fecha 3 de la fase de grupos e iniciará a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, en Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.

Ficha

Fútbol
Leagues Cup 2025
Fase de grupos
Jornada 3
Última de primera ronda
Rayados vs. Charlotte
Bank of America Stadium
Charlotte, Carolina del Norte, EUA
17:30 horas
Tiempo de Monterrey
Apple TV

Entérate

Estos son los 15 torneos oficiales consecutivos que liga Rayados sin ser campeón:

Liga MX

Torneo Apertura 2021: Eliminado en cuartos
Torneo Clausura 2022: Eliminado en repechaje 
Torneo Apertura 2022: Eliminado en semifinal
Torneo Clausura 2023: Eliminado en semifinal
Torneo Apertura 2023: Eliminado en cuartos
Torneo Clausura 2024: Eliminado en semifinal
Torneo Apertura 2024: Subcampeón
Torneo Clausura 2025: Eliminado en cuartos

Concachampions

Edición 2024: Eliminado en semifinal
Edición 2025: Eliminado en octavos

Leagues Cup

Edición 2023: Cuarto lugar
Edición 2024: Se quedó en fase de grupos
Edición 2025: Se quedó en fase de grupos

Mundial de clubes

Edición 2021: Quinto lugar
Edición 2025: Eliminado en octavos


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_contaminacion_41dc62445f
Siente el 40% mejoría en calidad del aire en urbe regia
deportes_rayados_charlotte_87bbcb8108
Consuma Rayados fracaso en la Leagues Cup 2025
Rayados_cierra_primera_fase_de_Leagues_Cup_se_enfrenta_a_Charlotte_27b0a59069
Rayados cierra primera fase de Leagues Cup; va contra Charlotte
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_07_at_9_13_12_PM_877a482e09
Sofocan incendio forestal en sierra de Villaldama
Whats_App_Image_2025_08_07_at_8_37_04_PM_4923d19ed4
Reconocen ahorro con Ruta Estudiantil gratuita en Ramos Arizpe
nl_contaminacion_41dc62445f
Siente el 40% mejoría en calidad del aire en urbe regia
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×