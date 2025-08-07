Rayados, ya párale: liga 15 torneos oficiales sin ser Campeón

Tras oficializarse su eliminación en la Leagues Cup 2025, Rayados ya liga 15 torneos oficiales sin ser campeón.

La última ocasión que el Monterrey llevó un cetro a sus vitrinas fue en la Concachampions 2021 al vencer por 1-0 al América en la final con gol de Rogelio Funes Mori, en el ‘Gigante de acero’.

Esto fue el pasado jueves 28 de octubre de 2021, es decir, hace tres años, nueve meses y 10 días.

La Pandilla cerrará su participación en el torneo binacional —que se celebra en Estados Unidos— este jueves al enfrentar a Charlotte, en un juego donde no se disputa algo, ya que ambos clubes están eliminados. La batalla corresponde a la Fecha 3 de la fase de grupos e iniciará a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, en Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.

Ficha

Fútbol

Leagues Cup 2025

Fase de grupos

Jornada 3

Última de primera ronda

Rayados vs. Charlotte

Bank of America Stadium

Charlotte, Carolina del Norte, EUA

17:30 horas

Tiempo de Monterrey

Apple TV

Entérate

Estos son los 15 torneos oficiales consecutivos que liga Rayados sin ser campeón:

Liga MX

Torneo Apertura 2021: Eliminado en cuartos

Torneo Clausura 2022: Eliminado en repechaje

Torneo Apertura 2022: Eliminado en semifinal

Torneo Clausura 2023: Eliminado en semifinal

Torneo Apertura 2023: Eliminado en cuartos

Torneo Clausura 2024: Eliminado en semifinal

Torneo Apertura 2024: Subcampeón

Torneo Clausura 2025: Eliminado en cuartos

Concachampions

Edición 2024: Eliminado en semifinal

Edición 2025: Eliminado en octavos

Leagues Cup

Edición 2023: Cuarto lugar

Edición 2024: Se quedó en fase de grupos

Edición 2025: Se quedó en fase de grupos

Mundial de clubes

Edición 2021: Quinto lugar

Edición 2025: Eliminado en octavos

