Rayados, ya párale: liga 15 torneos oficiales sin ser Campeón
La última vez que Monterrey se coronó fue el jueves 28 de octubre de 2021 al ser campeón de la Concachampions, es decir, hace tres años, nueve meses y 10 días
Tras oficializarse su eliminación en la Leagues Cup 2025, Rayados ya liga 15 torneos oficiales sin ser campeón.
La última ocasión que el Monterrey llevó un cetro a sus vitrinas fue en la Concachampions 2021 al vencer por 1-0 al América en la final con gol de Rogelio Funes Mori, en el ‘Gigante de acero’.
Esto fue el pasado jueves 28 de octubre de 2021, es decir, hace tres años, nueve meses y 10 días.
La Pandilla cerrará su participación en el torneo binacional —que se celebra en Estados Unidos— este jueves al enfrentar a Charlotte, en un juego donde no se disputa algo, ya que ambos clubes están eliminados. La batalla corresponde a la Fecha 3 de la fase de grupos e iniciará a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, en Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.
Ficha
Fútbol
Leagues Cup 2025
Fase de grupos
Jornada 3
Última de primera ronda
Rayados vs. Charlotte
Bank of America Stadium
Charlotte, Carolina del Norte, EUA
17:30 horas
Tiempo de Monterrey
Apple TV
Estos son los 15 torneos oficiales consecutivos que liga Rayados sin ser campeón:
Liga MX
Torneo Apertura 2021: Eliminado en cuartos
Torneo Clausura 2022: Eliminado en repechaje
Torneo Apertura 2022: Eliminado en semifinal
Torneo Clausura 2023: Eliminado en semifinal
Torneo Apertura 2023: Eliminado en cuartos
Torneo Clausura 2024: Eliminado en semifinal
Torneo Apertura 2024: Subcampeón
Torneo Clausura 2025: Eliminado en cuartos
Concachampions
Edición 2024: Eliminado en semifinal
Edición 2025: Eliminado en octavos
Leagues Cup
Edición 2023: Cuarto lugar
Edición 2024: Se quedó en fase de grupos
Edición 2025: Se quedó en fase de grupos
Mundial de clubes
Edición 2021: Quinto lugar
Edición 2025: Eliminado en octavos
