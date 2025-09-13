Cerrar X
06144628d63178e6e5df5eb784742ac9f20d1f46w_705e276864
Deportes

Real Madrid prepara dossier a la FIFA por arbitraje en Anoeta

El Real Madrid, “indignado” con el arbitraje de Gil Manzano en Anoeta durante su triunfo ante la Real Sociedad (1-2) en inferioridad numérica

  • 13
  • Septiembre
    2025

El Real Madrid, “indignado” con el arbitraje de Gil Manzano en Anoeta durante su triunfo ante la Real Sociedad (1-2) en inferioridad numérica, prepara un dossier que presentará esta semana a la FIFA sobre los arbitrajes que ha recibido en LaLiga EA Sports.

El partido estuvo marcado por la anulación de un gol de Kylian Mbappé por fuera de juego y la expulsión muy protestada de Dean Huijsen, quien derribó a Mikel Oyarzabal con Eder Militao cerca de la acción.

El club blanco anunció que presentará un informe ante el organismo rector del fútbol mundial con todas las acciones arbitrales polémicas de las primeras cuatro jornadas de LaLiga, incluyendo ejemplos de la temporada pasada, para que la FIFA “tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español respecto al arbitraje”.

Además, en las próximas horas, el Real Madrid recurrirá la tarjeta roja de Huijsen para que pueda disputar el partido de la quinta jornada ante el Español el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T133529_039_6745359669
Fallece Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años
AP_25257668111974_1_10e06e291b
Manchester City humilla al Manchester United 3-0 en el derbi
AP_25257629555635_6784bdb114
Manifestantes pro-Palestina interrumpen la Vuelta a España
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_14_at_4_59_20_PM_32af33be0c
Un 60% de los diabéticos ignoran su diagnóstico: Salud Tamaulipas
ae634985_95c9_49b6_b32e_a5fb965fb87e_a04511b612
Define SP empresas para interconexión; sin fecha de arranque
wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
salud_abuelita_cdmx_d702a368f9
Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX
publicidad
×