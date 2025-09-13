Real Madrid prepara dossier a la FIFA por arbitraje en Anoeta

El Real Madrid, “indignado” con el arbitraje de Gil Manzano en Anoeta durante su triunfo ante la Real Sociedad (1-2) en inferioridad numérica, prepara un dossier que presentará esta semana a la FIFA sobre los arbitrajes que ha recibido en LaLiga EA Sports.

El partido estuvo marcado por la anulación de un gol de Kylian Mbappé por fuera de juego y la expulsión muy protestada de Dean Huijsen, quien derribó a Mikel Oyarzabal con Eder Militao cerca de la acción.

El club blanco anunció que presentará un informe ante el organismo rector del fútbol mundial con todas las acciones arbitrales polémicas de las primeras cuatro jornadas de LaLiga, incluyendo ejemplos de la temporada pasada, para que la FIFA “tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español respecto al arbitraje”.

Además, en las próximas horas, el Real Madrid recurrirá la tarjeta roja de Huijsen para que pueda disputar el partido de la quinta jornada ante el Español el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.

