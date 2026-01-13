Podcast
Nuevo León

Localizan muerto a hombre en domicilio de San Pedro

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que la víctima presentaba múltiples lesiones, además de la amputación del brazo derecho

  • 13
  • Enero
    2026

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio luego de presuntamente ser atacado con un arma blanca la noche de este lunes en el municipio de San Pedro, en un hecho que generó la movilización de cuerpos de seguridad y autoridades investigadoras.   

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 20:40 horas una llamada al número de emergencias 911 alertó a oficiales sobre una persona gravemente herida sobre la avenida Morones Prieto, a la altura del domicilio marcado con el número 691, en la zona de Los Sauces. 

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que la víctima presentaba múltiples lesiones, presuntamente provocadas por un objeto punzocortante, además de la amputación del brazo derecho, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos.   

Testigos en el lugar señalaron que el ataque se habría derivado de una riña, durante la cual uno de los involucrados portaba un machete y con el que presuntamente agredió a Fernando Díaz, de 65 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales al momento de la atención.   

El área fue acordonada para preservar indicios mientras se realizaban las primeras diligencias. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al sitio para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer los hechos conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia. 


