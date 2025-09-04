Reanudan eliminatorias de CONMEBOL; Messi se despide de Argentina

Reanuda la Clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol con cinco partidos pactados para el día de hoy.

Paraguay vs Ecuador 17:30 hrs

Argentina vs Venezuela 17:30 hrs

Uruguay vs Perú 17:30 hrs

Colombia vs Bolivia 17:30 hrs

Brasil vs Chile 18:30 hrs

Entre los partidos más importantes de la jornada se destaca el enfrentamiento de Argentina, debido a que es el último partido como local del astro del fútbol, Lionel Messi.

Durante la conferencia de prensa, el director técnico Lionel Scaloni se conmovió cuando observó como uno de los periodistas presentes, debido a que lloraba de emoción al mencionar el acontecimiento.

Hasta el momento, el jugador con más goles en esta eliminatoria, es el colombiano Luis Fernando Díaz con siete tantos, tan solo uno más que Messi y el delantero boliviano, Miguel Terceros.

Comentarios