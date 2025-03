Recibe Mazatlán FC a niños que soñaban con pisar el estadio

Lo que empezó como un video viral terminó en una experiencia inolvidable. Tres niños de Mazatlán, que se hicieron famosos en redes sociales por haber encontrado un atajo al estadio del equipo de su ciudad, lograron entrar al recinto y convivir con los jugadores del Mazatlán FC, gracias al apoyo de Ricardo Salinas Pliego.

Las imágenes de los pequeños caminando por un sendero polvoriento mientras admiraban el estadio a lo lejos tocaron el corazón de miles de internautas.

Fue entonces que Salinas Pliego pidió ayuda en redes para encontrarlos y ofrecerles la oportunidad de vivir la emoción del fútbol de primera división.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) también se sumó a la búsqueda y, con la magia de las redes sociales, lograron dar con los niños para hacerles una sorpresa inolvidable.

El empresario y el club Mazatlán F.C. los recibieron con los brazos abiertos. Los niños no solo pisaron el estadio por primera vez, sino que también convivieron con los jugadores y participaron en actividades deportivas.

Uno de los pequeños expresó con emoción su gratitud:

"Muchísimas gracias al tío Richie por todo esto que nos ha dado, los regalos, los boletos para venir al partido... nuestro sueño siempre ha sido venir a un estadio y es la primera vez que lo hacemos".

El día de hoy me tocó a mí y a mi equipo, el @MazatlanFC ⚓️ cumplirle un sueño a los plebes de Mazatlán, Sinaloa.



Pequeños que, a pesar de la violencia y la inseguridad que se vive el Estado desde hace más de 7 meses, no dejan de soñar y de buscar oportunidades!!!



Me da mucho… pic.twitter.com/wFdbEvNaIn