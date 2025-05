Regresa Massimiliano Allegri como director técnico al AC Milán

El AC Milán ha apostado por un viejo conocido para encabezar su reconstrucción: Massimiliano Allegri, quien regresa como entrenador principal del conjunto rossonero, tal como anunció el club este viernes.

El técnico de 57 años buscará revivir el prestigio de uno de los clubes más laureados de Europa tras un fracaso rotundo en la temporada 2024-2025.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan