Confirma Selección Mexicana sus primeros amistosos de 2026

La Selección Mexicana confirmó sus primeros amistosos de 2026. El Tricolor viajará a Panamá y Bolivia y cerrará febrero ante Islandia en Querétaro

  • 16
  • Diciembre
    2025

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó las sedes y fechas de los primeros partidos amistosos de la Selección Mexicana en 2026, un año clave para el Tricolor como anfitrión del Mundial.

Los encuentros se jugarán fuera de Fecha FIFA, por lo que no estarán disponibles los futbolistas que militan en Europa.

Arranque del año con gira internacional

El calendario iniciará el 22 de enero con un duelo ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández, en la capital panameña.

Tres días después, el 25 de enero, México enfrentará a Bolivia en Santa Cruz, en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas.

Ambos partidos implican salir del país, una decisión que, de acuerdo con la FMF, responde a la solicitud del técnico Javier Aguirre de preparar al equipo en escenarios exigentes y lejos de la zona de confort.

Regreso a casa en febrero

El tercer amistoso confirmado se disputará el 25 de febrero ante Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Será el primer rival europeo del año y marcará el regreso del Tricolor a una plaza histórica, pese a que no será sede mundialista en 2026.

La FMF destacó que este partido busca reforzar el vínculo con la afición tras los abucheos registrados en recientes encuentros.

Cabe señalar que Panamá llega como una selección consolidada en la región y ya clasificada al Mundial, mientras que Bolivia se encuentra en plena lucha por un boleto vía repechaje intercontinental, tras una eliminatoria sudamericana de alta exigencia. Islandia ofrecerá una prueba distinta por su estilo europeo.

“Salir a Panamá y Bolivia es parte de la preparación que nos pidió Javier. Jugar en Querétaro es cumplir la promesa de volver a casa”, señaló Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF.

Pruebas de alto nivel en marzo

Además, la FMF confirmó que en marzo México enfrentará a dos selecciones del Top 10 del ranking FIFA, Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca, y Bélgica, en Chicago. 

A ello se suma un amistoso ante Argentina, pactado días antes del arranque del Mundial.


