Cerrar X
nota_deportes_brady_80389fd531
Deportes

Revelarán estatua de Tom Brady en el Gillette Stadium

Tom Brady será el primer jugador de los Patriots con una estatua en su honor. La escultura de 12 pies se develará el viernes en el Gillette Stadium

  • 08
  • Agosto
    2025

Tom Brady dejó su huella en los libros de récords de los Patriots de Nueva York durante su impresionante carrera de dos décadas con el equipo.

Ahora, está a punto de convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia en ser honrado con una estatua.

Durante una ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de los Patriots llena de estrellas el pasado junio, en la que también se retiró el número 12 de Brady por el equipo, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, anunció que había encargado una escultura de bronce de 12 pies de altura del quarterback un escultor local “para perpetuar el legendario legado del gran Tom Brady”.

Lo que Kraft prometió que sería un homenaje "más grande que la vida" a Brady se develará el viernes antes del partido de exhibición de Nueva Inglaterra contra los Commanders de Washington.

Brady estará presente en la ceremonia, que está programada para incluir comentarios de Kraft y un discurso de Brady a los fanáticos, quienes podrán ingresar a la plaza frente al Gillette Stadium cuatro horas antes del juego para acomodar lo que se espera sea una gran multitud.

Será otro homenaje al jugador cuya camiseta aún se ve en las gradas del Gillette Stadium más de cinco años después de que disputará su último partido para Nueva Inglaterra en 2019.

Seleccionado en la posición 199 en el draft de 2000, Brady se convirtió en el rostro de la dinastía de los Patriots al llevar al equipo a seis títulos de Super Bowl y 17 campeonatos de división en 18 temporadas como titular. Luego ganaría otro Super Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay en 2021.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25221050609242_0ec7fd3a77
Patriots develan estatua del quarterback Tom Brady
EH_UNA_FOTO_27_a7af6130af
Demanda Daddy Yankee a su exesposa por US$12 millones de dólares
ryne_sandberg_7a30ed493f
Fallece a los 65 años Ryne Sandberg, leyenda de los Chicago Cubs
publicidad

Últimas Noticias

AP_25222032898356_74ca0ff990
CeeDee Lamb recibe golpe de un árbitro mientras estaba en banda
Maraton_carrera_archivo_b38ce6349b
Alista Monterrey dos cierres viales por carreras
Harfuch_6492938bca
Decomisan cinco toneladas de droga en Chiapas, Tijuana y Guerrero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×