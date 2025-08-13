Cerrar X
Rodgers enfrenta su primer reto en Pittsburgh... ¡y es su casco!

El quarterback de 41 años aún no se adapta a la protección que la NFL le obligó a usar tras prohibir su antiguo modelo; dice que es como una 'nave espacial'

El veterano de 41 años, el jugador más longevo de toda la NFL, acaba de cerrar su primer —y posiblemente único— campamento de entrenamiento con los Steelers en Saint Vincent College, pero sigue lidiando con un problema curioso: ¡su casco!

La NFL prohibió el modelo que Rodgers usó durante años por no cumplir los nuevos estándares de seguridad, y el mariscal no está nada contento con el sustituto.

"Parece una maldita nave espacial… tenemos que cambiarlo", bromeó con los reporteros.

La incomodidad no termina ahí: su clásica máscara facial —tan “vintage” como él mismo se define— tampoco encaja en el nuevo equipo. "Es una máscara facial vieja, como yo", dijo entre risas.

Hasta encontrar la solución, Rodgers tendrá que soportar la incomodidad. Y quizá lo veamos así, casco “espacial” incluido, en acción por primera vez contra otro equipo este jueves, cuando Pittsburgh tenga práctica conjunta con Tampa Bay antes del duelo del sábado en el Acrisure Stadium.

Aunque no está confirmado si jugará en los últimos partidos de pretemporada, Rodgers está ansioso por medirse a una defensa real.

"Es bueno enfrentar a un equipo diferente… te ponen a prueba y nos sirve para trabajar", comentó, esperando que Todd Bowles, coach de los Buccaneers, le lance un buen reto defensivo.

Mientras tanto, la ofensiva de los Steelers ya dio un golpe de autoridad sin Rodgers, DK Metcalf ni Jaylen Warren, anotando 31 puntos en la victoria de pretemporada sobre Jacksonville. El veterano elogió la eficiencia de Mason Rudolph y Skylar Thompson, y ya se imagina cómo será “la operación” cuando él tome los controles.

Mayor protección

Modelos de casco de alto rendimiento clasificados como “Top-Performing”

La NFL, junto con la NFLPA, realiza pruebas de laboratorio y análisis en campo para identificar modelos que reduzcan significativamente las lesiones.  

Casco específico por posición, incluyendo quarterbacks, se integra a partir de 2023

La liga introdujo modelos diseñados según los impactos típicos de cada posición: hubo cascos específicos para linieros, defensores y luego quarterbacks.

Guardian Cap opcional como capa adicional de protección

Se permite un recubrimiento de espuma (Guardian Cap) sobre el casco estándar. Puede reducir la fuerza del impacto hasta un 10 % si solo un jugador lo lleva.

Incorporación de tecnologías de ajuste personalizado como OctoFit y AiR-Lock

Algunos cascos, como el Schutt F7 Pro, ya incluyen sistemas que permiten un ajuste rápido..

Clasificación visual y educación para fomentar el cambio a equipos más seguros

En los vestuarios se colocan pósters que marcan los cascos en verde (“Top-Performing”), amarillo (“No recomendado”) o rojo (“Prohibido”). Esto, junto con información médica, busca motivar a los jugadores a elegir modelos más protectores.


