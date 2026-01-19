Peso Pluma anuncia gira en Estados Unidos... ¿y México?

Peso Pluma anunció oficialmente su nueva gira por Estados Unidos bajo el nombre “Dinastía by Peso Pluma & Friends”, con la que promociona su más reciente álbum Dinastía.

El tour contempla alrededor de 30 fechas y se desarrollará entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2026, recorriendo diversas ciudades y arenas del país norteamericano.

Sin fechas en territorio mexicano

El anuncio generó entusiasmo entre el público estadounidense, pero también encendió la conversación en redes sociales entre seguidores mexicanos, ya que la gira no incluye presentaciones en México.

Las últimas actuaciones confirmadas del artista en el país datan de septiembre de 2024, durante su Éxodo Tour, y desde entonces no ha regresado de forma regular a escenarios nacionales.

Rumores y especulaciones

Desde 2025 han circulado versiones sobre los motivos de esta ausencia, que van desde ajustes estratégicos en su agenda internacional hasta razones de seguridad, luego de cancelaciones previas de conciertos en México.

Hasta el momento, ni Peso Pluma ni su equipo han emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

El concepto “& Friends” sugiere la participación de artistas invitados en distintas fechas, aunque los nombres aún no han sido revelados.

Los boletos saldrán a la venta el miércoles 21 de enero de 2026 a las 10:00 horas.

Mientras el regional mexicano continúa su expansión internacional, los fans en México esperan que se anuncie una segunda fase del tour que incluya al país.

