Deportes

Se abre el telón de la Liga Intrauniversitaria… ¡Con juegazos!

Arranca la temporada de facultades de futbol americano en la UANL; FIC, Facpya y FIME abren la campaña con triunfos, en partidos espectaculares y emocionantes

  • 18
  • Septiembre
    2025

Una intensa jornada de apertura se vivió anoche en la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Gana Ingeniería Civil

En uno de los duelos más interesantes, los Castores de Ingeniería Civil vinieron de atrás para superar 14-7 a las Lechuzas de Leyes.

Con poco menos de dos minutos en el reloj, el linebacker Óscar Medina se vistió de héroe al interceptar un pase y llevarlo a las diagonales para romper un empate de 7-7 en el campo de Civil. 

Leyes había tomado ventaja de 7-0 con anotación de Pedro Rosales en la primera mitad. 

Sin embargo, Civil anotó por conducto de Erik Baruk y Medina, ambos puntos extras marcados por Ángel Pérez.

 

Triunfa FACPYA

En otro duelo, los Elefantes de Facpya se impusieron 17-13 ante las Águilas de Ciencias Políticas.

Ambas escuadras están catalogadas como candidatas al título.

Victoria de FIME

Los que iniciaron dominantes la temporada fueron los campeones Osos de FIME, que derrotaron 38-12 a los Mulos de Ciencias Químicas.

FIME mostró músculo en el ataque y una férrea defensiva, ratificando su estatus de eternos favoritos.

