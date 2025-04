Se detiene la Serie A tras muerte del papa Francisco

El fútbol italiano se paralizó este lunes como muestra de respeto tras el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido en la mañana a los 88 años de edad.

La Liga Serie A, máxima categoría del balompié italiano, anunció la suspensión inmediata de los encuentros previstos para esta jornada, reprogramándolos para el miércoles 23 de abril a las 18:30 horas (GMT +2).

"Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Liga Serie A comunica que los partidos de hoy quedan aplazados", expresó el organismo en un comunicado oficial emitido horas después del anuncio del deceso del pontífice.

Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica que los partidos previstos para hoy de los Campeonatos de Serie A y Primavera 1 se posponen a una fecha por determinar. — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 21, 2025

Cuatro partidos aplazados en bloque

Los encuentros afectados por esta medida fueron Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Génova vs. Lazio y Parma vs. Juventus, todos correspondientes a la recta final de la temporada.

La nueva programación agrupará los cuatro partidos el mismo miércoles y a la misma hora, decisión tomada para evitar cruces con la agenda televisiva ya establecida.

Este ajuste se produce debido a que ese mismo miércoles se disputará el clásico de Milán entre Inter y AC Milan, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Italia.

El primer partido entre ambos equipos finalizó con empate 1-1, y el encuentro definitorio conserva su horario original de transmisión.

📌 REPROGRAMACIÓN PARTIDOS JORNADA 33 #SerieA



CAGLIARI vs. FIORENTINA

GENOA vs. LAZIO

PARMA vs. JUVENTUS

TORINO vs. UDINESE



🗓️ Miércoles 23 de abril de 2025 a las 18:30 CEST — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 21, 2025

La FIGC y el CONI también se suman al luto

La medida no fue exclusiva de la Serie A. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que todas las competiciones bajo su jurisdicción, incluyendo ligas menores y torneos amateurs, quedarían suspendidas durante la jornada del lunes.

En su comunicado, la federación hizo un llamado al respeto y a la reflexión en memoria del Papa, quien fue una figura admirada incluso dentro del ámbito deportivo.

De igual forma, el Comité Olímpico Italiano (CONI) exhortó a todas las federaciones deportivas del país a detener sus actividades durante la jornada, sumándose así al luto nacional por la pérdida del líder espiritual de millones de personas en el mundo.

Reacciones en el mundo del deporte

Equipos y jugadores también expresaron su pésame a través de redes sociales.

Clubes como la Roma, el Napoli y el Inter dedicaron mensajes destacando el legado del papa Francisco, su afición por el fútbol y su constante llamado a la paz y la inclusión a través del deporte.

Con este gesto, Italia muestra cómo el deporte, más allá del espectáculo, se convierte también en un espacio de respeto y solidaridad ante los grandes acontecimientos que marcan a la humanidad.

L'#ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero.



La sua fede, la sua umiltà, il suo coraggio e la sua dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento… pic.twitter.com/hRn1Fp9iSk — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2025

Comentarios