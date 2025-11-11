Se luce atleta de la UANL en Juegos Parapanamericanos de Chile

Un debut triunfal vivió Saúl Nicolás Treviño en los Juegos Parapanamericanos de Chile, al darle a México dos medallas de plata en Power Paralifting.

El estudiante de la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ganó su primera presea por mejor levantamiento con 123 kilogramos, sumando la segunda por un total de kilogramos levantados con 351.

“Es una alegría muy grande representar a mi país y a la UANL; peleé con todo mi esfuerzo por las medallas y conseguí dos platas”, dijo Saúl, quien va en séptimo semestre de FACDyC (Facultad de Derecho y Criminología).

“Es una satisfacción muy grande, pues con este resultado logré mejorar mi marca personal por 12 kilos”, agregó en la entrevista.

El paratleta es entrenado por Uriel González, quien tiene una brillante carrera en el deporte adaptado.

Saúl inició su carrera en el deporte hace seis años, cuando incursionó en el atletismo, para luego dar el salto al powerlifting.

Con apenas 20 años de edad, el regiomontano tiene potencial para seguir cosechando logros importantes a nivel internacional.

