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Internacional

Meteorito sacude Ohio y Pensilvania con fuerte estallido

Autoridades confirman que el estruendo que sorprendió a residentes de Ohio y Pensilvania fue provocado por un objeto espacial al ingresar a la atmósfera

  • 17
  • Marzo
    2026

Un fuerte estruendo que sorprendió a residentes de Ohio y Pensilvania la mañana de este martes fue causado por el ingreso de un meteorito a la atmósfera terrestre, confirmaron autoridades meteorológicas.

De acuerdo con la oficina en Cleveland del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno fue detectado alrededor de las 9:00 horas (tiempo local), cuando múltiples reportes ciudadanos alertaron sobre una explosión que algunos describieron como “similar a un terremoto”.

Detectado por satélites

El organismo informó que imágenes captadas por el sistema GLM (Mapeador Geoestacionario de Rayos) mostraron una estela brillante en el cielo, consistente con la entrada de un meteorito cerca de la zona de Cleveland.

“Las últimas imágenes sugieren que el estruendo fue resultado de un meteorito”, indicaron las autoridades en sus canales oficiales.

De manera paralela, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Pittsburgh también reportó haber recibido numerosos avisos sobre una bola de fuego visible en el cielo, e incluso difundió un video captado por uno de sus empleados.

El fenómeno generó alarma entre la población, con decenas de llamadas a los servicios de emergencia 911 y una oleada de reportes en redes sociales.

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Habitantes describieron haber escuchado un “estruendo ensordecedor”, así como una serie de explosiones o retumbos, mientras que otros aseguraron haber visto un destello brillante cruzar el cielo a gran velocidad, incluso a plena luz del día.

¿Qué ocurrió?

Especialistas explican que este tipo de eventos ocurre cuando un meteoroide, una roca espacial, entra a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Al calentarse por la fricción, genera una bola de fuego visible, conocida como meteoro.

En algunos casos, como este, el objeto produce un estampido sónico que puede sentirse y escucharse en tierra. Si fragmentos del objeto sobreviven y alcanzan la superficie, se les denomina meteoritos.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas por el fenómeno, a diferencia de eventos históricos como el meteorito de Cheliábinsk en 2013, que causó afectaciones en Rusia.

Organizaciones como la Sociedad Americana de Meteoros han recibido más de un centenar de reportes del evento desde distintos puntos de la región, incluyendo zonas de Virginia y Canadá, lo que confirma la magnitud del fenómeno.

El suceso quedó registrado en videos de cámaras de seguridad y vehículos, los cuales muestran la rápida trayectoria de la bola de fuego atravesando el cielo, en uno de los eventos astronómicos más llamativos de los últimos meses en Estados Unidos.

 


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