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Internacional

Cristina Fernández sostiene ser víctima de 'mafia judicial'

Arremetió contra el juez de la causa debido a que según la exmandataria, se 'fraguaron pruebas' en su contra para ser blanco de una oleada de acusaciones

  • 17
  • Marzo
    2026

La expresidenta Cristina Fernández sostuvo este martes ser víctima de prácticas mafiosas de la justicia “nunca antes vistas”, al ser acusada de cometer  asociación ilícita tras recaudar dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales en Argentina.

Durante su juicio, señaló al juez y discal de su caso de ser "mafiosos".

“Estamos ante una causa en la que el juez y el fiscal de instrucción son directamente mafiosos”.

La líder peronista de 73 años, compareció en condición de detenida ante la condena de seis años de prisión al ser encontrada culpable por administración fraudulenta mientras ejerció su gestión entre 2007 y 2015.

Afirma ser víctima de persecución política

Fernández aseguró que la causa por la que es juzgada desde noviembre “ha desalojado del podio” de la “persecución política”, a la que derivó en el encierro en su departamento en Buenos Aires por el direccionamiento de unas 50 obras viales a un empresario allegado mientras era presidenta.

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También arremetió contra el juez de la causa que la tiene sentada de nuevo en el banquillo de los acusados, Claudio Bonadío (ya fallecido) y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de “fraguar pruebas” y otras medidas que llevaron a una “oleada detenciones para chantajear a empresarios y extorsionarlos para decirles que tienen que declarar en contra de Cristina”.

“Me pueden dar 15, 20 años (de cárcel)... me puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, dijo la también exvicepresidenta.

Luego se negó a contestar preguntas de los jueces argumentando que lo haría si el fiscal Stornelli es llamado a declarar para dar cuenta de “barbaridades” que habría cometido.

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Tras ello, se retiró a su domicilio para cumplir con el arresto, donde fue recibida por cientos de seguidores que la vitorearon. 


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