Deportes

Septiembre, mes de la patria… y de eventos deportivos

Este lunes inicia el noveno mes, en el cual los aficionados ‘gritarán’ de emoción porque habrá varios eventos deportivos a nivel local, nacional e internacional

  • 01
  • Septiembre
    2025

Si usted es aficionado a los deportes, prepárese para dar el ‘grito’ en el mes de septiembre, que inicia este lunes y que tendrá varios eventos deportivos importantes.

En el noveno mes del año, los fans se deleitarán con el arranque de la Temporada 2025 del futbol americano de la NFL este jueves con el partido de Vaqueros de Dallas en casa del campeón Águilas de Filadelfia, a las 18:20 horas, tiempo de Monterrey, en el emparrillado del Lincoln Financial Field.

Además, este próximo domingo se jugará una edición más del Clásico Regio Femenil entre Tigres y Rayadas, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

El martes 30 inician los playoffs de la Major League Baseball (MLB), y continúa la postemporada del béisbol de la Liga Mexicana de Verano, en la que participan los Sultanes de Monterrey, además de que sigue la acción de la campaña 2025 del automovilismo de la Fórmula 1.

Entérate

Septiembre, mes de la Patria… y de varios eventos deportivos importantes en el mundo:

Futbol Americano

Inicia Temporada 2025 de NFL el jueves 4 
Arranca la ONEFA 2025 el viernes 5

Futbol

Clásico Regio Femenil el domingo 7
Clásico, Liga MX: América-Chivas, el sábado 13 

Beisbol

Final de la Liga Mexicana, el martes 9
Playoffs, Grandes Ligas, el martes 30


