Escena

Muere Alejandro Landeros, pionero del death metal chileno

Falleció Alejandro Landeros, guitarrista fundador de Undercroft y Anima Inmortalis, figura clave del death metal en Chile y Latinoamérica

  • 10
  • Enero
    2026

El metal chileno y latinoamericano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alejandro Landeros Flores, también conocido como Alex Landeros, guitarrista y fundador de la banda de death metal Anima Inmortalis, ocurrido durante los primeros días de enero de 2026. Tenía 57 años.

Figura clave del metal extremo en Chile

Alejandro Landeros fue un referente del death metal chileno, tanto por su aporte musical como por su influencia en generaciones posteriores.

En 1991 fue cofundador de Undercroft, una de las bandas pioneras del género en el país, con la que participó en demos emblemáticos y en el álbum Twisted Souls (1995), considerado una obra fundamental del metal extremo nacional.

Tras su salida de Undercroft en 1996, Landeros formó Remain, proyecto que evolucionó en 2001 a Anima Inmortalis, banda con la que consolidó su legado musical.

Legado con Anima Inmortalis

Con Anima Inmortalis, Landeros participó en discos como Everlasting (2005) y More Than Just Flesh and Blood (2011), contribuyendo al desarrollo del death metal melódico y extremo en Chile y Latinoamérica.

La banda confirmó su fallecimiento a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde lo recordó como un compañero de “incontables jornadas de metal y lazos más allá de la música”.

“Luchaste y perseveraste hasta tu último suspiro. Desde hoy eres un alma inmortal. Nos vemos pronto, amigo”, escribió el grupo en su despedida.

Landeros era considerado un maestro de la guitarra y una figura generosa con los músicos jóvenes, a quienes apoyó durante años.

En entrevistas, relató que su pasión por la música nació al descubrir bandas como Deep Purple y Led Zeppelin, y que su rumbo definitivo llegó al conocer a Iron Maiden, experiencia que, según sus palabras, le “voló la cabeza”.

Hijo de un guitarrista, comenzó a tocar a los 17 años, improvisando sus primeros riffs con una guitarra acústica adaptada, hasta perfeccionar su técnica en los años posteriores.

Sin causas oficiales del fallecimiento

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, aunque versiones indican que enfrentó problemas de salud en años recientes, situación que lo llevó a retirarse de los escenarios tras la pandemia.

La partida de Alejandro Landeros deja un vacío profundo en el metal latinoamericano y consolida su lugar como uno de los pioneros e impulsores del death metal en Chile.


