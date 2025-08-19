Cerrar X
Será un gran partido, enfrentamos a grandes amigos: Ángel Correa

El argentino destacó la calidad del rival, su rápida adaptación al club felino y la emoción de enfrentarse a amigos y compatriotas del Inter Miami

  • 19
  • Agosto
    2025

Previo al duelo de Cuartos de Final de la Leagues Cup contra Inter Miami, el delantero argentino Ángel Correa habló sobre su presente en Tigres, la competitividad del futbol mexicano y la emoción de enfrentar a varios amigos y compatriotas en un partido clave para clasificar a semifinales.

En punto de las 18:00 horas del miércoles, Tigres se medirá ante Inter Miami en un duelo de alto voltaje por la Leagues Cup. Correa reconoció que el partido será especial por la cantidad de jugadores argentinos en ambos planteles.

“Sí, la verdad que sí, que va a ser un partido muy lindo, muy entretenido. En lo personal contento porque va a haber muchísimos argentinos, muchos amigos del otro lado, y esperemos que sea un gran partido para todos”, dijo Correa.

Con respeto, pero con hambre de triunfo

Aunque enfrentará a amigos, el atacante de Tigres subrayó que la competencia será intensa:

“A ellos los conozco muy bien, sé la clase de jugadores que son, son muy competitivos. Más allá de que tenemos respeto y cariño, ellos van a dejar todo para ganar su partido y nosotros de nuestro lado también”, mencionó.

Además, Correa destacó que su rápida adaptación al club ha sido clave para su buen momento en México:

“Contento por el rendimiento que estoy teniendo en tan poco tiempo. Lo dije cuando llegué a Tigres, ya venía preparado para competir con muchísima ilusión y ganas. El club me arropó muy bien desde el primer momento y eso se reflejó en la cancha”, expresó.

El reto de frenar a Inter Miami

El argentino reconoció el poder ofensivo del rival y aseguró que el plantel felino ya trabaja en la estrategia para contenerlo:

“Ya me ha tocado enfrentarlo y sufrirlo en España. Seguramente Guido y todo el cuerpo técnico va a preparar el partido no solo para marcarlo a él, sino para frenar sus ideas porque son un gran equipo que hacen muchísimos goles”, añadió.

Por otra parte, el exjugador del Atlético de Madrid recordó que su salida del club colchonero fue una decisión personal tras años de desgaste.

“Era lo que quería, por eso en el último partido de local me salió de adentro despedirme así. El club no quería que me fuera, el Cholo me decía que era decisión mía, me quedaba un año más de contrato, pero yo sentía que ya estaba, que la estaba pasando mal. Necesitaba un cambio en mi vida y por eso con mi familia decidimos venir a Tigres”, concluyó.

 


