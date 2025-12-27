Javier Aguirre entra al top 10 mundial de técnicos en 2025

Javier “Vasco” Aguirre, actual director técnico de la Selección Mexicana, fue incluido en el top 10 mundial de entrenadores de selecciones nacionales en 2025, de acuerdo con el ranking anual de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

Con este logro, Aguirre se convierte en el primer técnico mexicano en alcanzar esta distinción, consolidando su nombre dentro de la élite del futbol internacional.

Reconocimiento respaldado por títulos

El estratega mexicano, de 67 años, se ubicó en la décima posición del ranking con ocho puntos, impulsado principalmente por los títulos obtenidos en el año: la Copa Oro 2025 y la Liga de Naciones de la Concacaf, torneos que reafirmaron el dominio regional del Tricolor.

La lista fue encabezada por el español Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, quien acumuló 136 puntos tras mantener a su equipo como líder del ranking FIFA.

El top 10 de técnicos de selecciones en 2025

Además de Aguirre, el listado incluye a figuras de talla mundial como Roberto Martínez (Portugal), Lionel Scaloni (Argentina), Ståle Solbakken (Noruega), Thomas Tuchel (Inglaterra) y Didier Deschamps (Francia), entre otros.

El reconocimiento llega en un momento clave, a pocos meses del Mundial de 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Aguirre ya dirigió al Tricolor en las Copas del Mundo de 2002 y 2010, y se perfila para su tercera participación mundialista, ahora con la ventaja de jugar como anfitrión.

El reto será romper la barrera de los octavos de final, instancia que la Selección Mexicana no supera desde 1986.

Una trayectoria internacional

Más allá de los títulos, la carrera del “Vasco” se distingue por su amplio recorrido internacional.

Ha dirigido selecciones como Japón y Egipto, además de clubes europeos como Atlético de Madrid, Osasuna, Espanyol, Mallorca y Leganés.

Pese a un cierre de año irregular en partidos amistosos, sus logros en competencias oficiales y su experiencia fueron suficientes para colocarlo entre los mejores del mundo.

El reconocimiento de la IFFHS también destacó a otros mexicanos.

Katia Itzel García fue incluida como la sexta mejor árbitra del mundo, mientras que Óscar Torres apareció entre los mejores entrenadores de clubes femeniles, reafirmando la presencia de México en la élite del futbol internacional.

