Chivas no renovará a 'Chicharito'; tiene ofertas de la MLS

A veces, el amor se acaba y el amor de Chivas por una de sus máximas leyendas, Javier Hernández, ya no hay más de ese sentimiento, pues todo apunta a que no seguirá en la institución rojiblanca.

Y es que, de acuerdo con el periodista especializado Sergio Dipp, Guadalajara no le renovará el contrato al camiseta "14", por lo que probablemente la última imagen de "Chicharito" con el club de Zapopan sea ese fallo en los Cuartos de Final ante Cruz Azul.

“Javier ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato, no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el ‘Chicharito’ se retira. Los planes de Javier Hernández Balcázar son seguir jugando al futbol; tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho, ‘Chicharito’ sale de Chivas”, dijo el periodista.

Pese a que la directiva "rojiblanca" no contempla una renovación para Hernández, el jugador tampoco contempla el retiro, pues, según la información que presentó Dipp, el exseleccionado nacional tiene ofertas para regresar a la MLS, donde defendió la camiseta del LA Galaxy entre 2020 y 2023.

‘Chicharito’ tuvo en sus pies la clasificación de Chivas a las semifinales del Apertura 2025, pero el "14" de Guadalajara falló el penal y con ello se esfumaron las esperanzas del "Rebaño" para imponerse en los cuartos de final en la cancha del Olímpico Universitario.

De confirmarse su salida, Javier Hernández cerrará su segunda etapa con "el chiverío" con estadísticas nada espectaculares, pues en 40 partidos disputados solo pudo anotar cuatro veces, dar una asistencia en los 1,655 minutos que estuvo en el terreno de juego con el Guadalajara, entre compromisos de Liga MX y Concacaf Champions Cup.

