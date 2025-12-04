Podcast
Deportes

Confirman asistencia de Sheinbaum y Trump al sorteo del Mundial

Los mandatarios de México, EUA y Canadá acudirán al sorteo final del Mundial 2026 en Washington. El evento reunirá a líderes y a estrellas del espectáculo

  • 04
  • Diciembre
    2025

Los jefes de gobierno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Claudia Sheinbaum, Donald J. Trump y Mark Carney, se reunirán este viernes 5 de diciembre en Washington D. C. para encabezar el sorteo final del torneo, un evento que marcará el arranque formal del Mundial más grande jamás organizado.

Sheinbaum, Trump y Carney estarán en el Centro Kennedy

El encuentro tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde se revelará la composición de los 12 grupos que integrarán a las 48 selecciones clasificadas.

La FIFA confirmó la presencia de los mandatarios, quienes compartirán escenario para dar la bienvenida a millones de aficionados rumbo a un verano futbolero sin precedentes en Norteamérica.

centro-.keneddy.webp

México hospedará 13 partidos, incluido el inaugural del 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca; Canadá también tendrá 13 encuentros, mientras que Estados Unidos organizará 78 duelos, incluida la gran final del 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey.

Un espectáculo de talla mundial en la gala del sorteo

Además del peso político del evento, la ceremonia estará marcada por un elenco artístico de primer nivel.

Entre los presentadores figuran Heidi Klum, Kevin Hart y el actor Danny Ramírez, quienes conducirán la gala ante millones de espectadores alrededor del mundo.

El espectáculo musical incluirá presentaciones del maestro Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, mientras que el icónico grupo Village People cerrará la velada con su emblemático “Y.M.C.A.”

Irán anuncia que no participará en el sorteo

En medio de la expectativa mundialista, la Federación Iraní de Futbol informó que no participará en el sorteo debido a que parte de su delegación no obtuvo visas para ingresar a Estados Unidos.

iran-mundial-2026-sorteo.jpg

Aunque Washington aprobó la entrada de cuatro integrantes, entre ellos el técnico Amir Ghalenoei, al menos tres solicitudes fueron rechazadas, lo que llevó a Teherán a cancelar su asistencia.

Irán, que ya aseguró su lugar en el Mundial 2026, calificó la decisión como carente de fundamentos deportivos y atribuyó la negativa a las tensiones históricas entre ambos países.

 

 


Comentarios

