Deportes

¿Se cansó? Sergio Ramos dejaría a Rayados; dicen en España

A sus 39 años, el central ibérico buscaría mantenerse activo un tiempo más y posteriormente ya se dedicaría de lleno a su carrera musical

  • 27
  • Noviembre
    2025

La permanencia de Sergio Ramos en el Monterrey se mantiene en limbo desde hace varias semanas, pues desde la propia dirigencia del club mantienen la noticia con mucho hermetismo.

Incluso el presidente del club, José Antonio Noriega, comentó que la noticia se dará a conocer hasta que termine la participación de Rayados en el Apertura 2025.

Sin embargo, desde España ya comenzó a circular la información de que el central ibérico no seguirá vestido de albiazul el próximo año, pero que esto no significa que ya vaya a retirarse.

sergio-ramos-grammys.jpeg

De acuerdo con el periodista Juanfe Saenz, de El Chiringuito, Ramos habría decidido no seguir en Nuevo León, pese a que afirma estar muy a gusto en la ciudad y en el club, con el que está cerca de una Semifinal de Liga.

¿Se irá Sergio Ramos de México?

Pese a que el campeón del mundo en 2010 dejaría al Monterrey, esto no quiere decir que su etapa en el fútbol mexicano vaya a terminar, pues algunos equipos podrían interesarse en sus servicios, aunque son realmente solo un par quienes podrían pagar su alto sueldo.

Usando la lógica, solo cuadros como Tigres, América, Cruz Azul, Toluca y tal vez Pachuca, podrían pagar una nómina millonaria como la que tiene el español, quien es uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX.

Sergio Ramos

En caso de no seguir en México, la opción más factible sería ir a la MLS.

¿Cuánto gana Sergio Ramos en Rayados?

Los salarios de los jugadores no son de conocimiento público, diversas fuentes afirman que Ramos estaría embolsándose aproximadamente $5 millones de dólares por año.

Estos son los números de Ramos con el Monterrey

Aunque tiene ya 39 años, Sergio Ramos ha tenido bastante actividad con Rayados, pues desde su llegada vio acción 31 partidos entre Liga, Liguilla, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Concachampions; en los que marcó 7 goles.


Comentarios

Etiquetas:
