Ana Bárbara anuncia pausa en su carrera musical

La cantante mexicana Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores, a sus compañeros del gremio e incluso a sus amistades al anunciar que se retirará de los escenarios por un tiempo.

Luego de ofrecer una exitosa presentación en Nueva York, durante la celebración de Año Nuevo, la artista habló con honestidad sobre las razones personales y profesionales por las que tomó la decisión.

“No le va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un break porque lo necesitan mi alma y mi corazón. Soy madre de familia y los hijos te necesitan al 100% y yo he tratado de estar al 100%”. En su mensaje dejó entrever que hubo personas que intentaron separarla de sus hijos, pero no lo consiguieron, aunque sí causaron estragos en su relación.

“Hay gente enferma y malita que trata de separarnos y realmente creo que ese tiempo que me quisieron robar, pero no pudieron, lo voy a recuperar”, expresó.

Con más de tres décadas de trayectoria, la llamada “Reina Grupera” se ha mantenido vigente pese a los cambios en la industria musical, convirtiéndose en referente para las nuevas generaciones de artistas.

Por eso, su anuncio ha generado sorpresa y da pie a la pregunta: ¿cuánto tiempo estará alejada del ojo público?

Expresó que no se trata de un adiós definitivo, sino de una pausa necesaria, que puede prolongarse varios años.

La intérprete de éxitos como Bandid y “Lo busqué” explicó que, aunque ama profundamente los escenarios, siente la necesidad de detenerse y priorizar otros aspectos de su vida que había postergado por años.

