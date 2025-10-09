Skattebo guía a Giants a la victoria en inicio de Semana 6 de NFL

El novato Cam Skattebo brilló este jueves en la victoria de New York Giants por 34-17 sobre el actual campeón, los Philadelphia Eagles, en el comienzo de la semana seis de la temporada de la NFL.

Giants, aún en el fondo de la clasificación del Este de la Conferencia Nacional (NFC), tienen dos encuentros ganados y cuatro perdidos. Eagles permanece en la cima de la misma división con un balance de 4-2.

El running back novato, Cam Skattebo, de 23 años, fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2025.

Durante todo el encuentro, Skattebo estuvo imparable en el ataque terrestre con 98 yardas y tres viajes a las diagonales.

Con Eagles, Jalen Hurts sufrió con la presión de la defensiva local, fue interceptado en una ocasión y capturado tres veces. Pasó para 283 yardas y un 'touchdown'.

Los Giants dominaron el partido en la primera mitad 20-17.

En el tercer cuarto sufrieron un susto cuando Jaxson Dart tuvo que salir para revisión por conmoción cerebral luego de recibir un golpe en la cabeza. Afortunadamente, el chico volvió al campo para redondear la victoria.

Semana 6

La semana seis de la temporada continuará este domingo con 12 partidos, entre los que destaca el choque entre New York Jets y Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Encuentros del domingo

Arizona vs. Indianapolis

Chargers vs. Miami

New England vs. New Orleans

Cleveland vs. Pittsburgh

Dallas vs. Carolina

Seattle vs. Jacksonville

Tennessee vs. Las Vegas

Cincinnati vs. Green Bay

San Francisco vs. Tampa Bay

Detroit vs. Kansas

Encuentros del lunes

Buffalo vs. Atlanta

Bears vs. Washington

