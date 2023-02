Soy la persona indicada para dirigir al Tri: Hugo Sanchez

Hugo Sánchez se postuló a si mismo como nuevo director técnico de la Selección Mexicana luego de la salida de Gerardo 'Tata' Martino.

El legendario exfutbolista mexicano, Hugo Sánchez, tiene a su perfecto y favorito candidato para dirigir a la Selección Nacional en el próximo Mundial, se trata de nadie más ni nadie menos que él mismo.

El ‘Pentapichichi’ se postuló así mismo como nuevo director técnico de la Selección Mexicana en su columna escrita para el medio ESTO, luego de la salida de Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Ese puesto está hecho para mí, y más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificado junto a Estados Unidos y Canadá, yo diría, que la persona indicada sería Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100% de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron”, escribió el mexicano.

En su columna, el exfutbolista reiteró nuevamente su inconformidad con que los directivos sobre colocar como dirigentes del Tricolor a extranjeros y no a mexicanos como debería ser, según sus palabras.

“Espero que los directivos no se equivoquen una vez más en decidir por un extranjero, porque tiene que ser mexicano”, señaló.

Así mismo aprovecho para señalar que aunque no se encuentra activo como entrenador, esto no le quita méritos, destacando su paso como estratega del Necaxa asegurando que no dudaría en repetir dicha hazaña.

Pese a tenerse como favorito para dirigir a la Selección, este expresó simpatía por estrategas mexicanos como Miguel Herrera e Ignacio Ambriz.

Actualmente el favorito para tomar el puesto como director técnico del Tricolor es el técnico argentino, Diego Cocca, que de acuerdo a lo informado por Pello Maldonado, director de Azteca Deportes, este ya habría aceptado la responsabilidad del puesto.