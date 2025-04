Steve Kerr arremete contra Donald Trump por Harvard

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, criticó duramente al presidente Donald Trump por sus medidas contra la Universidad de Harvard.

Tras una victoria en el torneo de play-in de la NBA contra Memphis (121-116) este martes, Kerr lució una camiseta de Harvard en la conferencia de prensa, mostrando su apoyo a la institución.

Esta acción fue en respuesta a la negativa de Harvard de cumplir con las demandas de Trump, que incluyen restricciones a las protestas en el campus, revisiones de sesgos académicos, reformas de liderazgo, cambios en políticas de admisión y la desreconocimiento de ciertas organizaciones estudiantiles, según reportes de Associated Press.

Coach Kerr making a big statement with this T-shirt, as Harvard stood up to trump today pic.twitter.com/4NcXXJjILw