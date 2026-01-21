Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Adrian_de_la_Garza_762b64da41
Nuevo León

Celebra Adrián de la Garza recaudación récord con predial

El Tesorero municipal, Antonio Martínez, enfatizó que estos recursos están destinados al "programa de infraestructura y equipamiento más grande en la historia"

  • 21
  • Enero
    2026

En el marco de la primera sesión ordinaria de Cabildo de 2026, el Gobierno de Monterrey reportó cifras históricas en la recaudación del Impuesto Predial y aprobó un emotivo homenaje para una de las figuras más emblemáticas de la comunicación en el estado.

Ciudadanía responde pese a actualización de valores

El secretario de Finanzas y Tesorero municipal, Antonio Martínez Beltrán, informó que durante los primeros 21 días de enero se ha registrado una afluencia récord de contribuyentes. Lo anterior ocurre tras la entrada en vigor de la actualización de este impuesto, la cual fue autorizada por el Congreso Estatal en 2024 y publicada en 2025.

Adrian de la Garza

A pesar de los ajustes, la confianza ciudadana se reflejó en las siguientes cifras:

  • Asistencia presencial: Un incremento del 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

  • Pagos en línea: Un crecimiento del 15%, consolidando la digitalización de trámites.

  • Recaudación total: Se han ingresado $714 millones de pesos hasta la fecha.

Martínez Beltrán enfatizó que estos recursos están destinados al "programa de infraestructura y equipamiento más grande en la historia del municipio". Asimismo, recordó que se mantienen vigentes los subsidios para ciudadanos cumplidos, tarifas especiales para sectores vulnerables e incentivos adicionales por pago vía internet.

Cabildo Monterrey


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_4898_95fb7a5989
Lluvias constantes toman por sorpresa a saltillenses
Whats_App_Image_2026_01_21_at_2_37_30_PM_1_dba9ba28dc_259f724de5
Grupo de personas reportan negativo servicio hacia C5 de Reynosa
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_00_48_PM_6d492d2840
Lidera Monterrey alianza estratégica del sistema DIF
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T114143_141_7b45c3a42f
Asciende a 45 fallecidos por descarrilamiento de tren en España
autos_chocolate_sheinbaum_9be41588d9
Aclara Sheinbaum reglas para regularizar autos 'chocolate'
juegos_olimpicos_invierno_28a42c5b1e
Estos días compiten los mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×