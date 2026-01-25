Cae rayo a simpatizantes de Bolsonaro en Brasil; van 72 heridos

Decenas de personas resultaron heridas este domingo durante una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, luego de que un rayo les cayera encima cuando se encontraban en la plaza de Brasilia, Brasil.

De acuerdo con la agencia EFE, bomberos afirmaron que se trataba de 72 personas que sufrieron de síntomas de hipotermia y golpes, producto del pánico que se generó entre los simpatizantes.

Según el balance preliminar, 30 de los afectados fueron trasladados a hospitales, mientras que ocho presentan "condiciones inestables".

🚨 #ALERTA | Brasil: Un rayo cayó sobre una manifestación en favor del ex presidente Bolsonaro. Hay personas heridas. pic.twitter.com/ZIDNZpTvFk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 25, 2026

De acuerdo con testigos, eran demasiadas las personas que se encotraban en ese momento. Mientras que algunas corrían, otras trataban de auxiliar a los lesionados.

"Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo", explicó un comerciante.

Marchan por libertad de Bolsonaro

Miles de personas se sumaron a las manifestaciones debido a que hace unos días, diversos funcionarios criticaron a la Corte Suprema y exigieron la libertad de Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta manifestación fue una iniciativa del diputado Nikolas Ferreira, quien inició una caminata desde Paracatu, hacia la capital brasileña, durante la cual lo acompañó un grupo de seguidores y aliados del exmandatario.

Según la investigación, el asalto a Brasilia fue el colofón de una serie de acciones golpistas que buscaron mantener en el poder a Bolsonaro, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

