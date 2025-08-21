Sultanes gana 2-0 y vuelve a Monterrey con objetivo de Final

Los Sultanes de Monterrey se impusieron 3-1 sobre los Tecos de los Dos Laredos en el segundo juego de la Serie de Zona, aumentando su ventaja a 2-0 y regresando a casa con la oportunidad de sellar su pase a la Final de Zona Norte.

El pitcheo fue la clave del triunfo. Manny Bañuelos, ex yankee, lanzó cinco entradas de alto nivel, permitiendo solo dos imparables y ponchando a dos rivales. El bullpen regiomontano, compuesto por Bañuelos, Pirela, Franzua, Rodríguez y Ellis, toleró únicamente cuatro hits y una carrera, demostrando solidez colectiva. Chris Ellis cerró la novena sin mayores problemas, sumando su tercer salvamento de la postemporada. Por su parte, Daniel Mengden cargó con la derrota.

Ofensivamente, Monterrey abrió el marcador en la sexta entrada con un rally de dos carreras. Josh Lester conectó un triple que impulsó a Gustavo Núñez y, después, Zoilo Almonte pegó un doble que llevó al plato a Lester. En la octava, José Cardona aprovechó un error defensivo para remolcar a Lester y sumar la tercera carrera. Los Tecos lograron anotar su única carrera con un sencillo de Cade Gotta que llevó a McDermott al plato.

Con la ventaja 2-0 en la serie, los Sultanes buscarán cerrar su clasificación en el Walmart Park este sábado 23 y domingo 24 de agosto a las 18:00 horas. Los enfrentamientos monticulares serán Stephen Tarpley contra Junior Guerra en el tercer juego y César Vargas frente a Adrián de Horta en el cuarto.

Monterrey se acerca así a la Serie de Campeonato de la Zona Norte, apoyado en un pitcheo firme y un ataque oportuno que mantiene viva la esperanza de la afición regiomontana.

Comentarios