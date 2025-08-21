Cerrar X
DSC_0829_6e4cb6d6c2
Deportes

Sultanes gana 2-0 y vuelve a Monterrey con objetivo de Final

Sultanes de Monterrey venció 3-1 a Dos Laredos y toma ventaja 2-0 en la Serie de Zona, regresando a casa para intentar sellar su pase a la final

  • 21
  • Agosto
    2025

Los Sultanes de Monterrey se impusieron 3-1 sobre los Tecos de los Dos Laredos en el segundo juego de la Serie de Zona, aumentando su ventaja a 2-0 y regresando a casa con la oportunidad de sellar su pase a la Final de Zona Norte.

El pitcheo fue la clave del triunfo. Manny Bañuelos, ex yankee, lanzó cinco entradas de alto nivel, permitiendo solo dos imparables y ponchando a dos rivales. El bullpen regiomontano, compuesto por Bañuelos, Pirela, Franzua, Rodríguez y Ellis, toleró únicamente cuatro hits y una carrera, demostrando solidez colectiva. Chris Ellis cerró la novena sin mayores problemas, sumando su tercer salvamento de la postemporada. Por su parte, Daniel Mengden cargó con la derrota.

Ofensivamente, Monterrey abrió el marcador en la sexta entrada con un rally de dos carreras. Josh Lester conectó un triple que impulsó a Gustavo Núñez y, después, Zoilo Almonte pegó un doble que llevó al plato a Lester. En la octava, José Cardona aprovechó un error defensivo para remolcar a Lester y sumar la tercera carrera. Los Tecos lograron anotar su única carrera con un sencillo de Cade Gotta que llevó a McDermott al plato.

Con la ventaja 2-0 en la serie, los Sultanes buscarán cerrar su clasificación en el Walmart Park este sábado 23 y domingo 24 de agosto a las 18:00 horas. Los enfrentamientos monticulares serán Stephen Tarpley contra Junior Guerra en el tercer juego y César Vargas frente a Adrián de Horta en el cuarto.

Monterrey se acerca así a la Serie de Campeonato de la Zona Norte, apoyado en un pitcheo firme y un ataque oportuno que mantiene viva la esperanza de la afición regiomontana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_4971_a8ceb15ba2
Charros vapulea a Sultanes y se pone 2-0 en la serie de Playoff
Gx9_I_Ih2_W8_AE_Oi_EQ_e35450a03f
Cae Sultanes en primer juego de Playoffs ante Charros
sultanes_y_red_sox_se_disputaran_en_dos_partidos_de_pretemporada_7ee53b55eb
Sultanes recibirán a Red Sox en dos partidos de pretemporada
publicidad

Últimas Noticias

Captura_519c161e56
Confirman 15 denuncias contra Trinitas por fraude millonario
EH_CONTEXTO_2025_08_22_T100143_347_21cb7f6e40
Érika Buenfil y su hijo denuncian robo en plaza comercial de CDMX
Whats_App_Image_2025_08_21_at_6_00_07_PM_e3017a1f94
Arma tu mejor plan para el finde con estos conciertos y estrenos
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×